突遇搶劫保命重要 專家建議：交出財物 避免對抗

律師黃正東(上)、庫克郡警長辦公室亞如納斯(下左)、芝大警局局長馬契莉思(下右)，在華聯會等組織舉辦的講座中，分享遇搶劫時的自保之道。(螢幕截圖)

遇到突發性搶劫怎麼辦？庫克郡警長辦公室、芝加哥大學警察 局以及律師黃正東在一場講座中建議，交出財物、避免對抗，因為生命無價，此外，他們也提醒受害者在可能的情況下，應盡量記下歹徒的外貌特徵、車款及車牌號碼，然後提供給警察。

這場網路座談由大芝加哥地區華僑華人 聯合會、旅美華人科學家工程師專業人士協會、全美華人聯合會伊州分會、庫克郡警長辦公室、芝加哥大學警察局聯合舉辦，由於近日芝城治安不靖，講座的實用資訊吸引上千民眾上網參與。

芝大警局局長馬契莉思(Janelle Marcellis)說，不論處在哪種環境，隨時保持警戒是保護自身安全的首要事項，她提醒許多習慣邊走邊使用耳機的學生、民眾，應避免此類行為，否則很容易無法掌握周遭突發狀況，她也建議最好結伴出門，減少獨行。

她說，芝大發生鄭少雄 遭劫殺事件後，已經加強警力巡邏，但所有人仍應提高警覺，注意安全，馬契莉思說，一旦遇上搶劫，不要試圖逃跑，先將財物交出，保護人身安全才是第一要務。她也建議受害者留意嫌犯的外貌特徵，以及所駕駛車輛顏色、車牌號碼等。

黃正東在演講時首先提到鄭少雄案的進度，他說，由於擔任鄭少雄家屬的援助律師，目前嫌犯已遭檢方提控包括一級謀殺等六項重罪，最高可判處無期徒刑，下次開庭日為12月1日。

他與芝大警長的建議相同，交出財物保命第一，假使歹徒拔槍，受害者最好舉起雙手，且告知歹徒會合作交出財物，他也提醒應保持冷靜，在伸手掏錢包時最好提前告知歹徒，否則嫌犯恐誤以為受害者要掏槍反擊，反而引發不測；他還說，坊間流傳身上隨時帶著小額現金「保命」的作法，不無道理，否則交出錢包沒有錢，也有可能惹怒歹徒，甚至招來殺身之禍。

庫克郡警長辦公室主管亞如納斯(Buntinas Arunas)則針對槍枝使用做了說明，他表示，只要持有伊州合法槍證FOID，就能買槍，如果要攜帶槍枝出門，則必須持有隱蔽攜槍證CCL，他也提到，持伊州槍證者也可合法持有電擊槍(Taser)，他並建議，女性防身不妨購買威力大但非致命性的辣椒噴霧。

4，如果發現被跟蹤該怎麼辦？

如果您確定自己被人駕車跟蹤，請不要停車，直接把汽車開往附近的警察局，或者照明充足、人來車往的地方。在已察覺被人跟蹤的情況下，不應開車回家。