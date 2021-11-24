感恩節假期 芝2機場旅客翻倍 24日最高峰

芝加哥航管局表示，歐海爾機場感恩節期間將有120萬旅客進出。(特派員黃惠玲╱攝影)

芝加哥航空管理局表示，今年感恩節期間進出歐海爾機場 與中途機場的旅客，預估將達約150萬人，比去年同期激增超過一倍，這段期間要搭機或接送飛機的民眾，務必做好事先規劃，預留足夠時間以免耽誤既定行程。

航管局說，23日起到29日間為今年的感恩節機場高峰期，其中歐海爾機場的旅客總數將超過120萬，比去年同期增加155%；中途機場旅客人數約28萬8000人，比去年同期提高了102%。航管局表示，機場人潮最多的日期為感恩節前一日(24日)。

航管局局長芮潔米(Jamie L. Rhee)說，很高興看到旅客重新返回機場，航管局最大的任務就是為旅客、員工提供安全、安新的環境。她也提供了多項確保搭機旅行順利的建議：

●戴口罩 ：聯邦法目前仍規定兩歲及以上民眾，於機場、飛機機艙內，除了飲食時可以短暫脫下口罩外，其他時間都必須全程戴上口罩。

●提早到機場：由於旅客增加，機場安檢可能將出現排隊人龍，因此最好早點到機場，以免耽誤登機。

●掌握交通路況：芝加哥高速公路交通時常出現壅塞，要到歐海爾機場、中途機場分別都有攔線、橘縣捷運列車可抵達，為避免塞車延遲抵達機場時間，旅客可多多利用公共運輸工具到機場；此外開車到機場接機民眾，應避免在機場來回行駛，請利用機場「手機 停車場」，等接獲親友手機通知抵達信息後，再前往航站大廈。

●出發前查詢www.flychicago.com網站，了解班機航站、停車地點、叫計程車的等待時間，確實做好事先安排，保障旅程順利平安。

此外，為方便親子出遊的旅客打發候機時間，設於第二航廈的「家庭接待室」(family lounge)已經重新開放，有需要者可直接前往使用。

已經恢復通車的歐海爾機場輕軌捷運，在節日期間將延長開放行駛時間，即日起到28日為止，早上10時30分到晚間10時30分，都將有列車巡迴航站間接送旅客。