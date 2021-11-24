我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

威州遊行慘案／增至6死 首次過堂嫌犯不斷掉淚

北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪

感恩節假期 芝2機場旅客翻倍 24日最高峰

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥航管局表示，歐海爾機場感恩節期間將有120萬旅客進出。(特派員黃惠玲╱攝影)
芝加哥航管局表示，歐海爾機場感恩節期間將有120萬旅客進出。(特派員黃惠玲╱攝影)

芝加哥航空管理局表示，今年感恩節期間進出歐海爾機場與中途機場的旅客，預估將達約150萬人，比去年同期激增超過一倍，這段期間要搭機或接送飛機的民眾，務必做好事先規劃，預留足夠時間以免耽誤既定行程。

航管局說，23日起到29日間為今年的感恩節機場高峰期，其中歐海爾機場的旅客總數將超過120萬，比去年同期增加155%；中途機場旅客人數約28萬8000人，比去年同期提高了102%。航管局表示，機場人潮最多的日期為感恩節前一日(24日)。

航管局局長芮潔米(Jamie L. Rhee)說，很高興看到旅客重新返回機場，航管局最大的任務就是為旅客、員工提供安全、安新的環境。她也提供了多項確保搭機旅行順利的建議：

●戴口罩：聯邦法目前仍規定兩歲及以上民眾，於機場、飛機機艙內，除了飲食時可以短暫脫下口罩外，其他時間都必須全程戴上口罩。

●提早到機場：由於旅客增加，機場安檢可能將出現排隊人龍，因此最好早點到機場，以免耽誤登機。

●掌握交通路況：芝加哥高速公路交通時常出現壅塞，要到歐海爾機場、中途機場分別都有攔線、橘縣捷運列車可抵達，為避免塞車延遲抵達機場時間，旅客可多多利用公共運輸工具到機場；此外開車到機場接機民眾，應避免在機場來回行駛，請利用機場「手機停車場」，等接獲親友手機通知抵達信息後，再前往航站大廈。

●出發前查詢www.flychicago.com網站，了解班機航站、停車地點、叫計程車的等待時間，確實做好事先安排，保障旅程順利平安。

此外，為方便親子出遊的旅客打發候機時間，設於第二航廈的「家庭接待室」(family lounge)已經重新開放，有需要者可直接前往使用。

已經恢復通車的歐海爾機場輕軌捷運，在節日期間將延長開放行駛時間，即日起到28日為止，早上10時30分到晚間10時30分，都將有列車巡迴航站間接送旅客。

機場 口罩 手機

上一則

新州星巴克員工染A肝 數千顧客受影響 州府：快打疫苗

下一則

解人力荒 馬州蒙郡公校鬆綁疫苗令 准以檢測替代

延伸閱讀

全美槍擊、劫殺、暴力致死案增 擁槍自衛趨勢升

全美槍擊、劫殺、暴力致死案增 擁槍自衛趨勢升

節日湧人潮 紐新3大機場設快篩點

節日湧人潮 紐新3大機場設快篩點
歡度感恩節 亞凱迪亞開放夜間路邊停車

歡度感恩節 亞凱迪亞開放夜間路邊停車
聖蓋博希爾頓 感恩節套餐及半自助鐵板燒午餐

聖蓋博希爾頓 感恩節套餐及半自助鐵板燒午餐
感恩節的由來

感恩節的由來
疫情下的感恩節

疫情下的感恩節

熱門新聞

14名嫌犯衝入橡樹溪購物中心內的Louis Vuitton店，搶走總值10萬元的商品。(警方影片截圖)

14嫌同時作案 芝LV名牌店遭結夥洗劫

2021-11-19 09:13
凱蒂市零售竊盜集團的贓物多到得用電梯搬運。（哈里斯縣第五分局）

「你要什麼 我去偷給你」 有組織犯罪染指全美零售店

2021-11-19 18:17
原本準備感恩節後的蘇瑞茲(左)與女友弗蘭科，上個月相繼染疫過世。(youtube截圖)

婚禮變葬禮 芝城情侶染疫雙亡

2021-11-16 10:56
鄭少雄父母17日晚間抵達芝加哥，圖中穿駝色外套者為母親李蓉。(讀者提供)

芝大鄭少雄父母抵芝 鄭母：欲哭無淚 只能堅強

2021-11-18 11:11
新澤西州的跨性別少女珍．諾里在性別重置的過程中，得到家人無條件的支持，亞馬遜將她的故事拍成紀錄片「Always Jane」並在Prime Video上播放。(Getty Images)

「誤住男性軀殼」的跨性別少女 亞馬遜拍成紀錄片

2021-11-16 14:40
芝加哥市目前搭乘公共交通工具以及在室內空間都必須強制戴上口罩。(特派員黃惠玲／攝影)

疫情蠢蠢欲動 但全美僅剩6州執行強制口罩令

2021-11-23 10:46

超人氣

更多 >
洛市也爆集體搶劫 約20人闖進高檔百貨公司打砸搶

洛市也爆集體搶劫 約20人闖進高檔百貨公司打砸搶
2022虎年運勢排行出爐 這生肖「吉星照拂」財運佳

2022虎年運勢排行出爐 這生肖「吉星照拂」財運佳
北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪

北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪
不禁了...中國為澳洲煤炭清關 近一年來首次

不禁了...中國為澳洲煤炭清關 近一年來首次
汪小菲離婚後首現身 北京網友：他看起來有些落寞

汪小菲離婚後首現身 北京網友：他看起來有些落寞