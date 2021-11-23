25區區長挺亞裔多數選區 支持「拉美裔小組」版本

25區區長盧漢士(前左三)日前出席了於華埠廣場舉行的爭取「亞裔多數選區」的大集會。(特派員黃惠玲／攝影)

強烈爭取「拉美裔多數選區」從13到15個的「拉美裔政策論壇」(Latino Policy Forum)主席普恩特(Sylvia Puente)說，只有拉美裔多數選區的存在，才能選出代表社區真正聲音的區長，才能使少數族裔在市長辦公室、各個市府機構，擁有一定比率的拉美裔，才能爭取更公平的資源分配。

原本推出的新選區地圖中，將華埠 一帶亞裔 聚居地畫出49%亞裔居民的市議會「拉美裔小組」(Latino Caucas)，在聽到亞裔社區發出的「希望擁有第一個亞裔多數選區」的聲音後，該小組主席維拉格斯(Gilbert Villegas)已經公開支持「亞裔多數選區」，並表示，「拉美裔與非裔小組如果不能畫出『亞裔多數』的新選區地圖，那將很諷刺、很偽善」。

日前出席華埠廣場舉行爭取亞裔多數選區的集會的25區區長盧漢士(Byron Sigcho-Lopez)說，他支持11區區長唐信將華埠畫入11區的提案，但在選區重畫地圖的整體規畫上，他支持「拉美裔小組」的版本，也就是亞裔居民過半的地圖。

今年的選區重畫，攸關著2023年的區長選舉，因此也讓每個想要連任競選的區長格外敏感與關注。

芝加哥 市議會即將在下月1日表決的地圖版本，將由市議會的「法規委員會」(Rules Committee)提出，該委員會現由第八區區長哈里斯(Michelle Harris)擔任主席，在該委員會提出了新的地圖後，必須先獲得50位區長中的26名區長支持，才能公開讓所有區長表決。

如果市長行使否決權不支持該版本地圖的話，則必須有36名區長投票支持，才能將市長的決定推翻；如果在12月1日的表決中，有超過41名區長同意通過了法規委員會提出的選區版本地圖，但只要有十名區長連署提出他們版本的地圖，那麼就必須在明年6月舉行全民公投，屆時所有芝加哥市選民，將針對法規委員會的地圖與區長版本地圖做出選擇。