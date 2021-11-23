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11區區長拚華埠併入橋港區 將使亞裔達47%

特派員黃惠玲／芝加哥報導
11區區長唐信(右)說明新的11區重畫地圖，左為庫克郡委員戴利。(特派員黃惠玲／攝影)
11區區長唐信(右)說明新的11區重畫地圖，左為庫克郡委員戴利。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥選區重畫即將在12月1日於市議會舉行全員投票，選區內亞裔居民眾多的11區區長唐信(Patrick Thompson)，日前公布了他積極爭取同僚與公眾支持的重畫圖，唐信提案的新11區，將把現屬25區的華埠併入11區，不僅可落實集中華人選民力量，也將使該區亞裔從占比42%提高到47%。

唐信在芝城華商會舉行了重畫選區的說明會，他表示，十年一次的選區重畫，對於社區發展非常重要，經過好幾個月的協商與規畫，他提出了新的11區選區地圖，「這份地圖以所有11區民眾的福祉與權益為考量」，而且25區區長盧漢士(Byron Sigcho-Lopez)也支持將華埠併入11區。

唐信提案的新11區，北到目前正在開發中的78區、東到州街(State St.)、西到艾許蘭大道(S. Ashland Ave.)、南到47街，區內居民數維持在5萬4000人左右，他說，併入華埠同時，也同時將原來屬於11區的部分皮爾森區(Pilsen)，改畫到拉美裔聚居的25區。

依照其提出的選區地圖，包括華埠、阿默爾廣場(Armour Square)、橋港區、卡納維爾(Canaryville)以及大學村(University Village)，都將同屬於11區，此外，分屬於11區、25區的Barbara Jean Wright Court公寓，也將全部改畫入25區，這些變更，將減少公眾的許多混淆，也有利該區的未來規畫與發展。

由於華埠更好團結聯盟等非營利維權組織，也正大力推動「芝加哥首個亞裔多數選區」的新重畫地圖，希望屆時新區的亞裔選民可以占人口51%，以加大亞裔民眾的聲量，並維護最大權益。對此唐信表示，他所提出亞裔居民占47%的方案，是依據現行地圖所能做出最全面考慮，且最可能實現的方案。

11區區長唐信提出的重畫地圖，將把華埠併入橋港區。(特派員黃惠玲／攝影)
11區區長唐信提出的重畫地圖，將把華埠併入橋港區。(特派員黃惠玲／攝影)

唐信說，11區為芝加哥市居民最多元的區之一，「我們的居民關注的是共同性，而不是種族」，他還提到，在47%居民為亞裔的基礎上，相信未來新區的亞裔人口仍將持續成長，他並承諾，一定會以包括華裔在內的亞裔民眾為各項政策、經費的優先考量。

唐信也舉出過去幾年他對華埠及橋港區華人聚居據點所執行的多項社區政策，包括撥款學校、重新開發賀斯提特街(Halsted St.)與亞珠街(Archer Ave.)、成立治安連線強化社區安全等。

此外，緊鄰華埠的78區將可能設置新賭場，引起華社高度關注的情形，唐信說，該計畫仍在非常初步階段，但如果78區畫入11區，且市府決定將新賭場落腳該區，他屆時一定會傾聽社區民眾的聲音，並如實反應。

當天出席說明會的支持者，包括庫克郡委員會委員戴利(John Daley)、華商會會長麥克肖恩(Patrick McShane)、華埠聯盟Robert Hui，以及馬森柱、李雙振、黃婉嫻、黃暉等。

11區區長唐信(左二)說明11區選區重畫地圖提案，左一為庫克郡委員戴利、左三為華...
11區區長唐信(左二)說明11區選區重畫地圖提案，左一為庫克郡委員戴利、左三為華商會會長麥克肖恩。(特派員黃惠玲／攝影)

亞裔 華埠 芝加哥

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