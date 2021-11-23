華人社團：亞裔多數選區 人口達51%才具政治聲量

華埠更好團結聯盟創辦人陳增華(左)與執行主任陳本恩(右)表示，亞裔居民過半才能成為「亞裔多數選區」，並因此具有一定政治聲量。(特派員黃惠玲／攝影)

對於各界紛紛推出多種版本的芝加哥選區重畫地圖，爭取落實芝城第一個「亞裔 多數(過半)」選區的「華埠 更好團結聯盟」創辦人陳增華說，亞裔居民過去十年激增超過三成，人口占芝市約7%，而已在芝城有30多個「族裔居民過半選區」的非裔 與拉美裔，至今還在為保留、增加其多數選區激戰，仍在爭取「從零到一」的亞裔，尤其沒有理由放棄實現「多數亞裔選區」的目標。

選區重畫可以說是「政治權利十年一次的大洗牌」，選區地圖的變化，將左右區長的權力，更將影響居民的權益，因此每當到了重畫時刻，幾乎每個區長及社區組織都會進行激烈角力。

新的人口普查數據顯示，非裔人口在過去十年減少了10%，而芝市「非裔多數選區」現有18個；拉美裔過去十年人口增加了5%，該市「拉美裔多數選區」現有13個；目前市議會拉美裔小組(Latino Caucus)希望將其多數族裔選區，由13個增加到15個，而人口減少的非裔小組(Black Caucus)，則希望保留目前18個非裔多數選區。

陳增華說，亞裔人口過去十年從14萬5000人增加到19萬人，激增了31%，更是芝加哥所有族裔人口增長冠軍，但目前芝加哥市50個區中，沒有一個亞裔多數選區，市議會50名區長中也沒有一名亞裔區長。

「其他少數族裔是在為雙位數的多數族裔居民選區而戰，而我們還停留在為打破掛零而奮鬥的階段」，陳增華說，早從90年代，華埠更好團結聯盟就一直在朝將華人聚居處畫入同選區而努力，幾十年來，終於等到今年在華埠、橋港區、麥金利公園等地的華人與亞裔人口，足夠畫成一個「亞裔居民過半」的選區，「假使可以畫成51%的亞裔居民區，為何要接受47%的亞裔居民區？」

陳增華表示，「族裔多數選區」意味著該區的某個族裔居民人數超過半數，代表著一定的政治聲量，這也是為何非裔﹑拉美裔為了其多數選區激烈交戰的主要原因。

由非營利團體提出的新選區地圖中，將華人聚居地全部畫入同一區，並使該區亞裔人口達到51%。(官網截圖)

11區區長唐信提出的新選區地圖版本，將華埠併入11區令人欣喜，但亞裔選民47%並未過半，這與當初民間籌組創立的「芝加哥選區重畫諮詢委員會」(CARC)的亞裔選民48%初版地圖類似。

經過華埠更好團結聯盟號召社區與其他組織的爭取，CARC後來推出了51%亞裔選民的新地圖，該亞裔多數區包括華埠、阿默爾廣場(Armour Square)以及部分橋港區、麥金利公園區；地圖北到芝加哥河、東到克拉克街、南到波斯路(Pershing Rd.)、西到西方大道(Western Ave.)。

華埠更好團結聯盟執行主任陳本恩說，聯盟已與30位區長先後協商聯繫，並取得許多區長的口頭支持，此外，議會「非裔小組」與「亞裔小組」也陸續公開承諾，將支持「亞裔多數」的新選區地圖。

距離12月1日議會表決日不到兩周，華埠更好團結聯盟呼籲華裔民眾，踴躍向全市各區區長表達落實「亞裔多數選區」心聲，讓這個延宕已久的夢想能於今年實現。