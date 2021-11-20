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芝12區長：治安再不改善 換掉警局長

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

由於民眾對於現任芝加哥警察局局長布朗無法解決治安的不滿程度逐漸升高，多位民代表示，假使再過幾個月，布朗還是無法改善犯罪問題，就必須讓布朗與其所領導的團隊辭去職務。

選區內有許多華人居民的12區區長卡迪納斯(George Cardenas)說，他對布朗與警局的表現並不滿意，他主張警局應該加強執法力度，阻止犯罪惡化，且警局必須想辦法招募更多警員加入，他也對現任警察局局長的領導力提出質疑。

他說，如果到2022年，芝加哥治安沒有改善，整個警局團隊都應淘汰換人，卡迪納斯說，他已經向市長萊特福特表明了上述主張。

萊特福特獲知區長發表的警察局局長的評論後，反應淡定，她隨後發表聲明指出，卡迪納斯的說法是對情況不夠了解，且缺乏對新冠疫情期間公共安全的複雜性的認識，「如果解決方案很容易，我們早就克服了目前所面臨的挑戰，但事實並非如此」，她表示，社區暴力的根源很複雜，且此情況過去幾十年來一直都存在。

萊特福特還說，「我們的重點是打擊幫派，讓槍枝從街頭消失」，同時也必須對解決治安問題的項目投資，她呼籲所有人都應加入布朗齊心打擊犯罪。

布朗上任後曾表示，將把芝加哥的每年謀殺案，控制到300件以下，然而2021年還沒有結束，芝加哥的謀殺案激增到715件，比去年同期提高了3%，更比去年增加了59%。

槍擊案方面，到11月16日為止，今年芝加哥已經有3975人中槍，比2020年的3671人高出8%，比2019年的2352人，則飆升了69%。

劫車案件同樣出現增長，11月16日前共有1807年遭劫車，比去年的1380人增加了31%，比2019年的615人，暴漲將近三倍。

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