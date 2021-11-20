芝12區長：治安再不改善 換掉警局長

由於民眾對於現任芝加哥警察 局局長布朗無法解決治安的不滿程度逐漸升高，多位民代表示，假使再過幾個月，布朗還是無法改善犯罪問題，就必須讓布朗與其所領導的團隊辭去職務。

選區內有許多華人居民的12區區長卡迪納斯(George Cardenas)說，他對布朗與警局的表現並不滿意，他主張警局應該加強執法力度，阻止犯罪惡化，且警局必須想辦法招募更多警員加入，他也對現任警察局局長的領導力提出質疑。

他說，如果到2022年，芝加哥治安沒有改善，整個警局團隊都應淘汰換人，卡迪納斯說，他已經向市長萊特福特表明了上述主張。

萊特福特獲知區長發表的警察局局長的評論後，反應淡定，她隨後發表聲明指出，卡迪納斯的說法是對情況不夠了解，且缺乏對新冠疫情 期間公共安全的複雜性的認識，「如果解決方案很容易，我們早就克服了目前所面臨的挑戰，但事實並非如此」，她表示，社區暴力的根源很複雜，且此情況過去幾十年來一直都存在。

萊特福特還說，「我們的重點是打擊幫派，讓槍枝從街頭消失」，同時也必須對解決治安問題的項目投資，她呼籲所有人都應加入布朗齊心打擊犯罪。

布朗上任後曾表示，將把芝加哥的每年謀殺案，控制到300件以下，然而2021年還沒有結束，芝加哥的謀殺案激增到715件，比去年同期提高了3%，更比去年增加了59%。

槍擊案方面，到11月16日為止，今年芝加哥已經有3975人中槍，比2020年的3671人高出8%，比2019年的2352人，則飆升了69%。

劫車案件同樣出現增長，11月16日前共有1807年遭劫車，比去年的1380人增加了31%，比2019年的615人，暴漲將近三倍。