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5 歲至 11 歲孩童接種 COVID 疫苗須知 為什麽兒童現在應當接種疫苗及常見問題解答

國內所有 5 歲及以上的民眾都有資格接種 COVID-19 疫苗。孩子的父母及照護者均面臨作出如何
5 歲及以上的民眾都有資格接種 COVID-19 疫苗。
5 歲及以上的民眾都有資格接種 COVID-19 疫苗。

保護孩子免受 COVID-19 病毒感染的决定，同時對疫苗存在疑問。請繼續閱讀，以下是家庭關於

决定孩子接種 COVID 疫苗的問題，及其相關解答。

疫苗對孩童安全嗎？

讓家長感到寬慰的是 COVID-19 疫苗已經接受並將繼續接受美國史上最嚴密的安全監控。我們以

成千上萬名兒童為研究對象展開穩定的臨床研究，旨在評估 COVID 疫苗的安全性以及該年齡組

孩童對新型冠狀病毒疫苗的免疫反應。在美國，疫苗針對 5-11 歲年齡組的孩童特別配製且劑量

比較少。

為什麽孩童需要接種疫苗？

雖然與成年人相比，孩童在 COVID-19 病毒流行早期感染新型冠狀病毒的可能性比較低，但是現

在孩童感染這種疾病的頻率却與成年人一樣高。並且有些孩童的 COVID-19 病毒症狀很嚴重，需

要住院治療。由於出現傳染性極强的 Delta 變種病毒，新出現的 COVID-19 病毒病例中，每5例

中就有1例發生在孩童身上，有時候更對健康産生嚴重及長期的影響。

疫苗對孩童有什麽副作用？

COVID-19 疫苗不太可能會導致長期的健康問題。疫苗導致嚴重健康問題的風險低於未接種疫苗

感染 COVID-19 病毒的風險。 COVID-19 病毒會給孩童以及成人帶來心肺損傷和其他需要長期治

療的疾病。接種 COVID-19 疫苗的益處超過疫苗的任何潛在風險。讓孩子接種疫苗將提供預防

COVID-19 病毒感染的最強保護力。

為什麽孩童現在應當接種疫苗？

現在疫苗可以保護更多的孩子，因為他們準備假期與家人團聚，由於天氣寒冷，他們要長時間留

在室內，然後繼續到學校上學。感染 COVID-19 病毒的兒童也可能將病毒傳播給其他人，包括與

他們生活在一起的年長家人。

在哪裏可以為我的孩子找到疫苗？

5 歲及以上孩童的疫苗現在可以透過許多提供者獲得，包括兒科醫生、家庭醫生、兒童醫院、藥

房和社區衛生中心。超過 25,000 名兒科醫生和初級保健提供者已經登記管理疫苗，而且人數還

在增加。在聯邦藥房計劃中，全國成千上萬的當地藥房為 5 至 11 歲的孩童以及青少年和成人接

種疫苗。COVID-19 疫苗是免費提供的。請瀏覽 www.vaccines.gov 尋找更多資料及疫苗接種地點，

疫苗 美國 變種病毒

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