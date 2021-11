明州中文教師葛如璋 獲年度教師殊榮

葛如璋獲選為MCTLC「2021年度教師」,她以中文教學為管道,協助開發學生的品格與潛能。(葛如璋提供)

任教於明尼蘇達州 得勝高中(DeLaSalle High School)的中文教師葛如璋(Ju-Chang Wang),日前獲得明尼蘇達語言和文化教學協會(Minnesota Council on the Teaching of Languages and Cultures,簡稱MCTLC)評選為「2021年度教師」(Teacher of the year),她也是MCTLC有史以來第一個獲得此獎的中文教師。

葛如璋深受學生喜愛,在獲知其得獎消息後,學生及家長均稱讚她獲獎是實至名歸。

葛如璋畢業於台灣 師範大學美術系,來美後取得明尼蘇達大學電腦學士學位,並擔任軟體工程師長達九年。後來辭職在家照顧小孩直到孩子上小學三年級,因朋友介紹她開始在公立高中兼職教中文,從此累積了12年的中文教學經驗。

葛如璋是基督徒,她相信每個孩子都是上帝創造的寶貝,因此她不以學生的行為或學習成果來論斷個人,而是用教學當媒介來逐步建立學生品格,期望他們培養多元文化的世界觀。她說一些行為有偏差的學生上她的中文課後,因學習進步而接納肯定自己,使她甚感安慰。

葛如璋教學時,會先觀察卡住學生的障礙出在何處,因為她相信語言和溝通是人類的天賦本能。她自己在台灣客家村長大,從未學過台語,但小時候因看布袋戲,而潛移默化學會了台語,後來她的台語發音還被人稱讚很道地。

至於中文教學方式,她說,為人師者可從學習者角度出發,強調用耳朵學習,不急著教漢語拼音。例如第一堂課時,她用「全身反應法」(Total Physical Response, 簡稱TPR)的互動方式,營造輕鬆專心愉快的氛圍,讓學生善用感官來聽、看、說,並配合肢體動作,很快就有會聽說中文的成就感,之後再搭配漢字學習。

她表示,快樂學習才能持續進步(Social Emotional Learning),因此她的課程設計多結合學生的日常生活和興趣。

由於學生家庭都沒有中文背景,因此她的評量方式,是把課程錄音讓學生能在家練習,也讓學生以錄音當作業。她還充分利用電腦軟體,讓學生拼音打字、熟悉漢字。

葛如璋不僅熱心教學,平常也熱心分享教學心得,她希望能藉此拋磚引玉活絡中文教學的社群 。