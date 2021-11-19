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明州中文教師葛如璋 獲年度教師殊榮

記者陳曼玲╱明尼蘇達州報導
葛如璋獲選為MCTLC「2021年度教師」，她以中文教學為管道，協助開發學生的品格與潛能。(葛如璋提供)
葛如璋獲選為MCTLC「2021年度教師」，她以中文教學為管道，協助開發學生的品格與潛能。(葛如璋提供)

任教於明尼蘇達州得勝高中(DeLaSalle High School)的中文教師葛如璋(Ju-Chang Wang)，日前獲得明尼蘇達語言和文化教學協會(Minnesota Council on the Teaching of Languages and Cultures，簡稱MCTLC)評選為「2021年度教師」(Teacher of the year)，她也是MCTLC有史以來第一個獲得此獎的中文教師。

葛如璋深受學生喜愛，在獲知其得獎消息後，學生及家長均稱讚她獲獎是實至名歸。

葛如璋畢業於台灣師範大學美術系，來美後取得明尼蘇達大學電腦學士學位，並擔任軟體工程師長達九年。後來辭職在家照顧小孩直到孩子上小學三年級，因朋友介紹她開始在公立高中兼職教中文，從此累積了12年的中文教學經驗。

葛如璋是基督徒，她相信每個孩子都是上帝創造的寶貝，因此她不以學生的行為或學習成果來論斷個人，而是用教學當媒介來逐步建立學生品格，期望他們培養多元文化的世界觀。她說一些行為有偏差的學生上她的中文課後，因學習進步而接納肯定自己，使她甚感安慰。

葛如璋教學時，會先觀察卡住學生的障礙出在何處，因為她相信語言和溝通是人類的天賦本能。她自己在台灣客家村長大，從未學過台語，但小時候因看布袋戲，而潛移默化學會了台語，後來她的台語發音還被人稱讚很道地。

至於中文教學方式，她說，為人師者可從學習者角度出發，強調用耳朵學習，不急著教漢語拼音。例如第一堂課時，她用「全身反應法」(Total Physical Response, 簡稱TPR)的互動方式，營造輕鬆專心愉快的氛圍，讓學生善用感官來聽、看、說，並配合肢體動作，很快就有會聽說中文的成就感，之後再搭配漢字學習。

她表示，快樂學習才能持續進步(Social Emotional Learning)，因此她的課程設計多結合學生的日常生活和興趣。

由於學生家庭都沒有中文背景，因此她的評量方式，是把課程錄音讓學生能在家練習，也讓學生以錄音當作業。她還充分利用電腦軟體，讓學生拼音打字、熟悉漢字。

葛如璋不僅熱心教學，平常也熱心分享教學心得，她希望能藉此拋磚引玉活絡中文教學的社群

台灣 社群 明尼蘇達州

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