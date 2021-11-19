我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

連鎖藥局CVS轉型「保健樞紐站」 未來3年將關900店

加州盈餘310億 居民又有紓困金可領了

芝12到14歲染疫率 未接種比已接種高10倍

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
CPS公布數據稱，12到14歲未打疫苗青少年，染疫機率比同齡已接種者高出10倍。(CPS提供)
CPS公布數據稱，12到14歲未打疫苗青少年，染疫機率比同齡已接種者高出10倍。(CPS提供)

芝加哥公立學校系統CPS公布一項新的統計顯示，15到17歲未接種新冠疫苗青少年的染疫比率，比起同齡完全接種者高出七倍，而12到14歲的年齡層中，未接種比完全接種者的染疫機率，更高出超過十倍。

公校執行長馬丁內茲說，數據指出，符合疫苗施打資格的學齡孩童與青少年，應儘快接種，才能有效降低感染風險。芝衛生局局長亞瓦迪補充，芝加哥市目前的確診病例，近來一直都以未接種民眾占大多數。

馬丁內茲說，學校在連結家庭與社區推動孩童接種行動上，扮演重要角色，校方可提供的服務，包括透過社區合作夥伴協助安排接種時間，他表示，公校目前正利用家長教師會議時段，以及分發成績單時，幫助每個家庭預約接種疫苗，他也提到，CPS正準備推出接種許可授權書，屆時將允許學生在父母不在場的情況下接種疫苗。

公校也將在感恩節前分發宣傳單，並在社交媒體上發布有關接種疫苗重要性的信息。學區學生健康與認知辦公室(Office of Student Health and Wellness)主任帕皮尼爾(Kenneth Papineau)說，校方正規畫透過送電郵、簡訊或打電話方式，讓每個學生家庭都可以獲得接種疫苗的相關協助。

芝公校600所學校中，現只有四所每周定期提供一次疫苗接種機會，這四所學校為Chicago Vocational Career Academy、Roosevelt High School、Michele Clark High School、Richards High School。

此外，公校也計畫推出「移動接種站」，預計於11月、12月期間，推出至少150次的接種服務。

上周五(12日)為公校疫苗接種日，CPS說，當天有6000多名學生施打了疫苗，而接下來13、14日兩天周末，也有1萬3000多名學生接種了疫苗。

疫苗 公校 芝加哥

上一則

開房車遊美國 經驗分享迴響熱烈

下一則

感恩節促銷多 電子產品最值得買

延伸閱讀

3學生用假地址讀菁英學校 芝公校開罰10萬

3學生用假地址讀菁英學校 芝公校開罰10萬
所有加州成年人現都可預約疫苗加強針

所有加州成年人現都可預約疫苗加強針

芝城與伊州未接種青少年染疫激增 12到17歲增幅最高

芝城與伊州未接種青少年染疫激增 12到17歲增幅最高
維州費郡25童打錯疫苗劑量 保護力恐不如預期

維州費郡25童打錯疫苗劑量 保護力恐不如預期
白宮擬砸數十億 提高疫苗產能 目標每年10億劑

白宮擬砸數十億 提高疫苗產能 目標每年10億劑
缺人手、工作量增 蒙郡公校恐現教師辭職潮

缺人手、工作量增 蒙郡公校恐現教師辭職潮

熱門新聞

許多朋友、民眾，在鄭少雄遭槍殺地點獻花致意。(特派員黃惠玲／攝影)

痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美

2021-11-12 13:12

曾在現場搶救鄭少雄 芝大醫師：當時他已無脈搏及呼吸

2021-11-11 15:30
周玉慧日前涉嫌殺害一雙兒女，當地檢方12日公布兩名死者因窒息而亡，裁定這起案件為謀殺案。(桑莫賽郡警方提供)

新州華母涉殺子女案死因結果出爐：兩幼兒窒息而亡

2021-11-12 14:38
原本準備感恩節後的蘇瑞茲(左)與女友弗蘭科，上個月相繼染疫過世。(youtube截圖)

婚禮變葬禮 芝城情侶染疫雙亡

2021-11-16 10:56
新澤西州的跨性別少女珍．諾里在性別重置的過程中，得到家人無條件的支持，亞馬遜將她的故事拍成紀錄片「Always Jane」並在Prime Video上播放。(Getty Images)

「誤住男性軀殼」的跨性別少女 亞馬遜拍成紀錄片

2021-11-16 14:40
芝大鼓勵學生、教職員，多多利用緊急通報設備(圖右前方白色柱子)。(特派員黃惠玲／攝影)

芝大又現持槍搶匪 1職員校園研究中心前遇劫

2021-11-12 11:19

超人氣

更多 >
華裔女學生費城地鐵遭非裔群毆 警：4嫌將被控種族恐嚇

華裔女學生費城地鐵遭非裔群毆 警：4嫌將被控種族恐嚇
前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物

前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物
拜登遭爆和賀錦麗嚴重失和 福斯新聞：可能換副手

拜登遭爆和賀錦麗嚴重失和 福斯新聞：可能換副手
汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛

汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛
美籍華人遭中國禁止離境數年 拜習會前獲准返美

美籍華人遭中國禁止離境數年 拜習會前獲准返美