芝12到14歲染疫率 未接種比已接種高10倍

CPS公布數據稱，12到14歲未打疫苗青少年，染疫機率比同齡已接種者高出10倍。(CPS提供)

芝加哥 公立學校系統CPS公布一項新的統計顯示，15到17歲未接種新冠疫苗 青少年的染疫比率，比起同齡完全接種者高出七倍，而12到14歲的年齡層中，未接種比完全接種者的染疫機率，更高出超過十倍。

芝公校 執行長馬丁內茲說，數據指出，符合疫苗施打資格的學齡孩童與青少年，應儘快接種，才能有效降低感染風險。芝衛生局局長亞瓦迪補充，芝加哥市目前的確診病例，近來一直都以未接種民眾占大多數。

馬丁內茲說，學校在連結家庭與社區推動孩童接種行動上，扮演重要角色，校方可提供的服務，包括透過社區合作夥伴協助安排接種時間，他表示，公校目前正利用家長教師會議時段，以及分發成績單時，幫助每個家庭預約接種疫苗，他也提到，CPS正準備推出接種許可授權書，屆時將允許學生在父母不在場的情況下接種疫苗。

公校也將在感恩節前分發宣傳單，並在社交媒體上發布有關接種疫苗重要性的信息。學區學生健康與認知辦公室(Office of Student Health and Wellness)主任帕皮尼爾(Kenneth Papineau)說，校方正規畫透過送電郵、簡訊或打電話方式，讓每個學生家庭都可以獲得接種疫苗的相關協助。

芝公校600所學校中，現只有四所每周定期提供一次疫苗接種機會，這四所學校為Chicago Vocational Career Academy、Roosevelt High School、Michele Clark High School、Richards High School。

此外，公校也計畫推出「移動接種站」，預計於11月、12月期間，推出至少150次的接種服務。

上周五(12日)為公校疫苗接種日，CPS說，當天有6000多名學生施打了疫苗，而接下來13、14日兩天周末，也有1萬3000多名學生接種了疫苗。