我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

連鎖藥局CVS轉型「保健樞紐站」 未來3年將關900店

加州盈餘310億 居民又有紓困金可領了

如何應對突發犯罪 華聯會11/19辦講座

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

有鑑於芝加哥大學鄭少雄遭槍殺案件，引發中國留學生及社區對於一旦遭遇搶劫時如何應變的關注，大芝加哥華僑華人聯合會為了幫助大家了解正確因應方法，邀請了庫克郡警長辦公室、芝市府、芝加哥大學、科工專及伊州美國華人聯合會UCA，共同於19日晚間7時30分，舉辦一場網路講座，提供公眾相關實用信息。

該講座主題為「遭遇突發惡性犯罪時該如何應對」，主講人員有庫克郡警長辦公室警察局長亞倫納斯(Buntinas Arunas)、芝加哥市政府專員安得瑞德(Nancy Andrade)、律師黃正東、芝加哥大學安全部門負責人馬切利斯(Janelle Marcellis)。

講座內容將包括「安全危急時刻應對措施」、「政府部門對街頭暴力和治安隱患的有關措施」、「芝加哥大學針對近期惡性犯罪的安全措施」。

主辦者之一的華聯會主席鄭征表示，鄭少雄之死加上芝加哥槍擊案居高不下，了解更多自保之道因此格外重要，這也是推出該講座的主要原因。

網路會議連結：https://reurl.cc/Rbo4Qz，會議ID: 81818799152；密碼: 12345。

芝加哥 哥大 中國留學生

上一則

感恩節促銷多 電子產品最值得買

下一則

節日旅行旺季 雷根機場車位恐不足

延伸閱讀

喪兒之痛撕心裂肺 鄭少雄母籲嚴懲兇手

喪兒之痛撕心裂肺 鄭少雄母籲嚴懲兇手
3學生用假地址讀菁英學校 芝公校開罰10萬

3學生用假地址讀菁英學校 芝公校開罰10萬
芝大鄭少雄父母抵芝 鄭母：欲哭無淚 只能堅強

芝大鄭少雄父母抵芝 鄭母：欲哭無淚 只能堅強
大芝加哥消費旺 前半年花掉720億 得益於疫苗、紓困金

大芝加哥消費旺 前半年花掉720億 得益於疫苗、紓困金
美中餐飲業聯合會 感恩各界支持「我愛唐人街」

美中餐飲業聯合會 感恩各界支持「我愛唐人街」
退休華人上街示威 堅決反對仇恨犯罪

退休華人上街示威 堅決反對仇恨犯罪

熱門新聞

許多朋友、民眾，在鄭少雄遭槍殺地點獻花致意。(特派員黃惠玲／攝影)

痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美

2021-11-12 13:12

曾在現場搶救鄭少雄 芝大醫師：當時他已無脈搏及呼吸

2021-11-11 15:30
周玉慧日前涉嫌殺害一雙兒女，當地檢方12日公布兩名死者因窒息而亡，裁定這起案件為謀殺案。(桑莫賽郡警方提供)

新州華母涉殺子女案死因結果出爐：兩幼兒窒息而亡

2021-11-12 14:38
原本準備感恩節後的蘇瑞茲(左)與女友弗蘭科，上個月相繼染疫過世。(youtube截圖)

婚禮變葬禮 芝城情侶染疫雙亡

2021-11-16 10:56
新澤西州的跨性別少女珍．諾里在性別重置的過程中，得到家人無條件的支持，亞馬遜將她的故事拍成紀錄片「Always Jane」並在Prime Video上播放。(Getty Images)

「誤住男性軀殼」的跨性別少女 亞馬遜拍成紀錄片

2021-11-16 14:40
芝大鼓勵學生、教職員，多多利用緊急通報設備(圖右前方白色柱子)。(特派員黃惠玲／攝影)

芝大又現持槍搶匪 1職員校園研究中心前遇劫

2021-11-12 11:19

超人氣

更多 >
華裔女學生費城地鐵遭非裔群毆 警：4嫌將被控種族恐嚇

華裔女學生費城地鐵遭非裔群毆 警：4嫌將被控種族恐嚇
前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物

前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物
拜登遭爆和賀錦麗嚴重失和 福斯新聞：可能換副手

拜登遭爆和賀錦麗嚴重失和 福斯新聞：可能換副手
汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛

汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛
美籍華人遭中國禁止離境數年 拜習會前獲准返美

美籍華人遭中國禁止離境數年 拜習會前獲准返美