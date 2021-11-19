如何應對突發犯罪 華聯會11/19辦講座

有鑑於芝加哥 大學鄭少雄遭槍殺案件，引發中國留學生 及社區對於一旦遭遇搶劫時如何應變的關注，大芝加哥華僑華人聯合會為了幫助大家了解正確因應方法，邀請了庫克郡警長辦公室、芝市府、芝加哥大 學、科工專及伊州美國華人聯合會UCA，共同於19日晚間7時30分，舉辦一場網路講座，提供公眾相關實用信息。

該講座主題為「遭遇突發惡性犯罪時該如何應對」，主講人員有庫克郡警長辦公室警察局長亞倫納斯(Buntinas Arunas)、芝加哥市政府專員安得瑞德(Nancy Andrade)、律師黃正東、芝加哥大學安全部門負責人馬切利斯(Janelle Marcellis)。

講座內容將包括「安全危急時刻應對措施」、「政府部門對街頭暴力和治安隱患的有關措施」、「芝加哥大學針對近期惡性犯罪的安全措施」。

主辦者之一的華聯會主席鄭征表示，鄭少雄之死加上芝加哥槍擊案居高不下，了解更多自保之道因此格外重要，這也是推出該講座的主要原因。

網路會議連結：https://reurl.cc/Rbo4Qz，會議ID: 81818799152；密碼: 12345。