芝加哥美容整型抗衰老中心 微整形專家葉忠醫生30多年專業醫美經驗

微整形專家葉忠醫生30多年專業醫美經驗，擅長微整形，歡迎預約！

地址位于1915 S. Michigan Ave., Chicago，IL 60616的芝加哥 美容整型抗衰老中心 (Aesthetic and Anti-Aging Clinic)葉忠醫生，30多年專業醫美經驗，主要整型項目包括：無痕雙眼皮/開眼角/除眼袋/提眉，眼綜合/鼻綜合/肉毒素/袪皺，玻尿酸/微晶磁/貝樂膚/隆鼻/豐唇/唇溝/雙下巴/豐太陽穴，抽脂瘦身/全臉脂肪移植/脂肪隆胸，超聲刀/冷凍溶脂/激光脫毛等。歡迎預約！電話：(312)361-1299/(312)998-5200。

葉忠醫生擅長微整形，臨床經驗十分豐富。特別是線雕微創整形術，是面部提升的一種方法，因為它的創傷比較小，恢復較快，受到了很多人的追捧。然而有一位求美者兩年之間做了三次線雕，但是效果很不好，不但松弛下垂的皮膚沒有提拉起來，感覺面部松弛下垂還越來越嚴重了。原來，這位求美者年齡45歲，有嚴重的面部松弛下垂，因為線雕的創傷小、恢復快，所以選擇了線雕。難道做線雕與年齡有關系嗎？

年紀太大做線雕沒效果？專家表示，線雕提升只針對面部有輕微松弛下垂的求美者，如果是面部嚴重的松弛下垂，線雕提升的線會提拉不起來，所以年紀太大、松弛下垂嚴重的求美者，做了線雕可能效果不太好。他說，在面部松弛下垂嚴重的情況，必須要通過手術的方式來改善，一般是釆用面部微創提升手術，這種手術的切口也是比較小的而且較為隱蔽，通過在耳前的褶皺處以及額顳部的發際線內做切口把松弛下垂的皮膚提拉起來。

面部線雕多久可以恢復？面部線雕的恢復過程大致分為三個階段，第一個階段是血腫期，線雕操作會對皮下針道產生一定的創傷，滲血在48小時內越來越嚴重；第二個階段是血腫吸收消散期，在48小時到一周，這個時期主要是對滲出的血、水腫和創傷的修復，在7天左右腫脹就差不多消退；第三個階段是組織再塑形期，線雕把面部進行提拉，組織再生長，與周邊進行黏連，這個時期持續4-6周。

線雕能維持多久？專家表示，一般來說線雕的維持時間在半年到一年多之間，絕大部分的維持時間會在半年。一些美容院宣傳說能維持三年五年，那是不可能實現的事情，線雕是手術，不是美容院能干的。線雕術后應避免高溫 環境，飲食忌辛辣刺激，避免揉捏，避免夸張表情，不沾水，要冰敷，多休息才能快恢復。