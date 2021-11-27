美中餐飲業聯合會舉辦 “我愛唐人街，感恩有你” 答謝宴

美中餐飲業聯合會舉辦“我愛唐人街，感恩有你”答謝宴嘉賓致詞

美中餐飲業聯合會（UCRA）舉辦的“我愛唐人街-感恩有你”答謝晚宴日前在芝加哥 中國城富麗華大酒樓隆重舉行。美中餐飲業聯合會主席胡曉軍致歡迎辭中，感謝大家在疫情 期間對“我愛唐人街”系列活動的大力支持與參與。包括25區區長盧漢士、華聯會主席鄭徵、理事長汪興無，芝城華商會副會長李建明，美中湖北同鄉會會長黃正東律師，華埠更好團結聯盟主任陳本恩，庫克郡名譽副財長、知名僑領馬森柱、福建商會名譽會長、聯豐集團董事長倪舉凌以及兩會、協勝公會、洪門致公堂、黃氏公所、廣州協會、科工專、香港華協會、中山同鄉會、和統會、華博會等多個社團主席或代表、商家及團體機構代表等近一百五十人出席了活動。當天的活動由美中餐飲業聯合會監事長黃寶章主持。

美中餐飲業聯合會主席胡曉軍在致歡迎辭時表示，2020年初疫情和治安問題讓中國城面臨嚴峻形勢，客流的銳減導致眾多餐廳面臨生存困境，當時在25區區長盧漢士和各界僑團和工商界人士的大力支持下，美中餐飲業聯合會發起了“我愛唐人街”系列行動，旨在抱團取暖，同心協力，共克時艱，用愛心把社區連接團結起來，胡曉軍感謝大家對“我愛唐人街”的參與和支持。胡曉軍聲稱，“我愛唐人街”的活動橫幅是大家簽名，寫滿了大家對唐人街的支持與熱愛，“我愛唐人街”的活動橫幅共有兩幅，一幅已經送到中國川菜博物館永遠珍藏，另外一幅將來則會送到美洲華裔博物館永久珍藏。

最后，由美中餐飲業聯合會理事長陳明鋒致答謝辭。陳明鋒感謝社區各界對“我愛唐人街”活動的大力支持，感謝熱心贊助當天答謝宴活動的社團、商家和個人包括恩平商會捐助$500，星光超市捐助$500，聯豐集團和老四川贊助紅酒等。

由華聯會發起的為芝加哥大學中國留學生 鄭少雄不幸遭槍殺募捐行動，在僑界引起強烈反響。華聯會主席鄭徵和胡曉軍主席當天也在現場呼呼大家為芝大遇害學生的家屬捐款，得到現場來賓的熱烈響應，老四川即席捐贈1000美元，現場共募集善款3200多元，整個募捐行動發起幾天就募集善款30多萬元（應遇害學生家屬的要求，停止募捐并表示感激不盡）。芝加哥大學中國學生學者聯合會主席張瑞時等三位學生代表也出席了當日的活動。