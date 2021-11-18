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親友慰問罹癌 伊州男才知社媒遭駭 今年已1.1萬件舉報

記者陳曼玲／綜合報導
網路駭客與詐騙頻傳，資安專家呼籲提高警覺。(pexels)
網路駭客與詐騙頻傳，資安專家呼籲提高警覺。(pexels)

網路資訊安全專家提醒社交媒體用戶提防網路詐騙，根據聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)統計，今年駭客入侵個人社交媒體帳號，再謊稱重病而向親朋友好募款的詐騙，已累計收到1萬1000件舉報。專家表示，只要使用社交媒體，就可能遇上要錢或偷取個資的不肖駭客，建議民眾謹慎管理帳號密碼，且不要隨便打開來路不明的網路連結。

伊利諾州奧斯丁(Austin)地區的居民羅德古艾斯(Adan Rodriguez)說，他收到朋友來電詢問他癌症治療情況後，才發現原來駭客使用他的臉書帳號，廣發信息給他的朋友要求捐款。他說，朋友向臉書反應後已經把錢拿回，但對帳號被駭感到震驚，也因此學到要必須設定不容易被破解的密碼。

資安專家提出以下建議民眾防範社交媒體帳號被駭：

●馬上啟動臉書提供的雙重認證(2-factor authentication)設定，可防止90%以上的駭客入侵。

●使用與臉書不同且難以破解的密碼登入其他的網路帳號。

●可考慮使用密碼管理軟體(password manager)，產生獨立且複雜的密碼提供用戶自動登入系統。

●當收到朋友寄來的交友連結時，或要求加入新帳號或第二個帳號時，可聯絡朋友確認是否為他本人。

●對透過社交媒體與你聯絡的陌生人要提高警覺。

另外，駭客還透過網路釣魚(phishing)連結的方式誘導民眾輸入個資，例如有人以為收到Instagram寄出要求重設密碼的連結，結果一按連結輸入密碼後，密碼就被盜取。

還有民眾瀏覽Instagram時，收到信息告知個人帳號有可疑的登入活動，因此被要求輸入電話號碼來確認是否為本人，結果輸入後其個人帳號就遭駭而無法使用。

資安專家說，不要隨意開啟別人寄給你的網路連結，因為社交媒體絕不會自動寄送連結要求你重新輸入任何敏感個資，也要提防駭客可能入侵朋友帳號寄來詐騙連結。

駭客 臉書 詐騙

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