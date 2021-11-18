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3學生用假地址讀菁英學校 芝公校開罰10萬

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥公立學校系統執行長馬丁內茲(左)表示，三名使用假地址讀CPS的學生，必須補繳10萬學費。(CPS臉書)
芝加哥公立學校系統執行長馬丁內茲(左)表示，三名使用假地址讀CPS的學生，必須補繳10萬學費。(CPS臉書)

芝加哥多所菁英學校，一直是許多家長爭取子女就讀的目標，部分住在芝城郊區家庭更因此挺而走險，假造住家地址讓兒女進入芝公校，芝公校系統(CPS)執行長馬丁內茲(Pedro Martinez)日前表示，調查人員發現，郊區有家庭假造芝城地址後，將三名子女送入就讀，經決議學生家長必需補繳超過十萬元的學費。

CPS也決定將這些並非芝加哥居民的子女，從現在就讀的公校退學，且禁止他們未來進入任何芝加哥菁英學校就讀。

馬丁內茲說，調查顯示，三名學生的父母必須補繳10萬5186元學費的父母，因為他們明明沒有住在芝加哥，卻用假地址將子女於2012-13以及2018-19學年間，送到芝加哥就讀菁英學校，他日前在芝加哥教育委員會的會議中表示，必須對這些家庭嚴懲，以禁止類似事件發生。

他沒有透露學生名字，也沒有說明三名將遭退學學生就讀哪所學校、住在哪裡，還有是否三名學生來自於同一家庭。

芝加哥公校規定，凡五歲到21歲者，只要住在芝加哥，都可以免費進入芝公校就讀，但學生監護人必須在註冊入學時提供住址證明，根據規定，如果非芝加哥居民就讀CPS的話，每名學生每學年需繳交1萬3936元的學費。

CPS監察長(Inspector General)殊勒(Nicholas Schuler)早在2015年就提出過警告，他說，越來越多家庭濫用假地址，只為了把孩子送進菁英學校，因此有必要強化芝加哥公校入學地址的查核。CPS在此建議下，更加嚴密審核並提高罰款，同時規定違規學生將永久禁止就讀任何菁英學校。

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