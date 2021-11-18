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大芝加哥消費旺 前半年花掉720億 得益於疫苗、紓困金

特派員黃惠玲／芝加哥報導
大芝加哥地區今年1到6月的服飾銷售額，比去年同期激增121%。(特派員黃惠玲／攝影)
大芝加哥地區今年1到6月的服飾銷售額，比去年同期激增121%。(特派員黃惠玲／攝影)

新冠疫苗的問世，以及聯邦政府向民眾發放的疫情紓困金，推升了大芝加哥地區消費支出，統計指出，今年前六個月的消費金額高達720億元，比去年同期增加了32.5%，更比疫情前2019年同期的618億元還高。

芝加哥房地產諮詢與研究公司Melaniphy and Associates的最新報告顯示，芝加哥市及威爾郡、庫克郡、湖郡、麥克亨利郡、杜佩琪郡、肯恩郡等六個郡縣，在今年1到6月創造了720億的消費金額。

其中芝加哥市的零售收入達到152億元，比去年同期激增33.7%；威爾郡的零售業也表現亮眼，前半年金額比去年高34.7％，庫克郡增幅34%，而湖郡、麥克亨利郡、杜佩琪郡與肯恩郡，也有30%的漲幅。

受到疫情衝擊最大的餐飲、酒吧業，今年1到6月也明顯比去年同期回升，總計前半年餐廳酒吧的銷售額增長了21.6%，達到79億元，報告指出，業績提高的原因在於疫苗問世，餐館也解除了室內用餐人數限制。

在零售、餐飲業績都明顯改善之餘，雜貨店與超市的銷售額則出現了相應的下降，這也表明消費者在家「煮」了好幾月飯後，大都暫時休兵，今年1到6月，這類的銷售額比去年同期跌了3.4%，金額比去年縮水了約三億元。

Melaniphy and Associates公司的梅拉尼菲(John Melaniphy III)說，在各種零售商品種類中，服飾類的業績「出現前所未有的增長」，今年上半年的業績比去年同期提高了121.5%，達到近25億元，該公司分析，服飾業銷售出色，除了員工陸續返回辦公室及準備外出旅行而掏腰包買新裝。

藥局與工廠暢貨中心的業績也比去年同期上升了72％，達到166億元；此外，大芝加哥區的家具與居家用品的銷售也提高了 42.2%，達到近30億元。

雖然分析指出經濟正在強勁復甦，但同時物價因勞動力短缺、供應鏈問題而持續存在，因此這波消費潮將不可避免逐漸降溫。

梅拉尼菲說，今年上半年，大多數人已經花光了紓困金，下半年的消費力也將同時減低，他預測今年整體的零售銷售金額將增加6%，而這也將是2006年少見的增長。

芝加哥 紓困金 疫情

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