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馬蹄鐵娛樂公司答謝亞裔貴賓 11/27舉辦呂珊-友星有聲演唱會，慶祝感恩節

本報芝加哥訊
馬蹄鐵娛樂公司 11/27舉辦呂珊-友星有聲演唱會，答謝亞裔貴賓。
馬蹄鐵娛樂公司 11/27舉辦呂珊-友星有聲演唱會，答謝亞裔貴賓。

馬蹄鐵娛樂公司（Horseshoe Casino）將于11/27（星期六）晚上九點在馬蹄鐵The Venue劇場舉辦呂珊-友星有聲演唱會，慶祝感恩節！呂珊-香港著名女歌手、演員。呂珊素以感情細膩的聲線及完美的唱功為大眾認識。跨年代的歌唱歷程，除吸取了深厚的舞台經驗，呂珊亦練就出獨特的個人風格，壓場洗練，無出其右。香港樂壇不可多得的演藝奇葩，呂珊的演出永遠叫人期待！曾多次來芝加哥演出的呂珊，為芝加哥歌迷所熟識，廣受歡迎！呂珊-友星有聲演唱會的表演嘉賓由紐約本地歌星（前香港藝員）李嘉文擔任。這場演唱會將是這次呂珊美國巡迴最後一站，請萬勿錯過！

呂珊於七歲入行唱歌，曾與梅愛芳、梅艷芳於荔園演出。素以感情細膩的聲線及完美的歌唱造詣廣為大眾認識。首個發行專輯《恨逢舊侶/幻變》當中的歌曲「恨逢舊侶」獲得好評。後來她的新歌《星光背後》成為她唱歌生涯的代表作。2017年4月，呂珊完成12場「珊珊來臨．世界巡迴演唱會」，金嗓靚聲響徹中國、馬來西亞、美、加七個城市以及香港五區。

多年以來，馬蹄鐵堅持理性博彩理念，并與芝加哥華裔社區保持緊密聯系，贊助社區公益活動，創造就業，支持非牟利機搆的社區慈善工作，回贈華裔社區不遺余力，例如贊助春節遊行，華埠夏令會，中華會館的耆老活動，贊助社團演唱會等公益事業。位於印第安那州（777Casino Center Drive, Hammond, IN 46320）馬蹄鐵離芝加哥中國城僅20分鐘車程，擁有35萬平方呎的博彩廳，容納超過1000多台角子機和100張賭桌遊戲。詳情歡迎致電: (219) 473-7000或前往網站www.ChicagoHorseshoe.com了解詳情。

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