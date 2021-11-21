原慈愛醫院新東主更名開幕 Insight Hospita l正式提供醫護診療服務

（中為國會議員戴維斯，右為伊州第二各地區議員馬靜儀）出席了Insight醫院和醫療中心開幕禮 。

地址位于 2525 S Michigan Ave, Chicago, IL 60616.INSIGHT Hospital和医疗中心 Manuel Martinez / WBEZ (原慈愛醫院 Mercy Hospital)自新東主今年6月接手以來，重新招募了大批醫護人員，部份科室現已正式開始接待病患，不久將恢復全方位醫療診治服務。INSIGHT醫院的重新營業，極大的方便了中國 城民眾。原慈愛醫院長期以來一直是唐人街和其它周邊華語社區的一部分，INSIGHT醫院也擁有說中文的醫生和護士為華人 服務。預約電話：312-567-2000。

INSIGHT醫院同原慈愛醫院一樣，目前擁有急診室、住院部、內科、外科、腦科及家庭保健等多個專科開始接受患者求診。其中外科主要提供各種超聲波檢查和各種外科手術。包括乳線癌、闌尾炎、胃切除、大腸/結腸/直腸、膽囊、胰囊腫、胰臟、痣切除、息肉瘤、治瘡和靜脈曲張以及各種手術護理等，華人外科主治醫生 Samson Chen博士可為華人同胞提供多項手術服務。

INSIGHT醫院坐落於芝加哥市中心以南，熙熙攘攘的 I-55 州際公路旁邊，人在樓中，可欣賞到密歇根湖的美景，靠近 Wintrust體育館，簇擁著著名的麥考密克會展中心（McCormick Place Convention Center），大型免費停車場供訪客使用，INSIGHT醫院接受白咭、紅藍咭和各類保險 。