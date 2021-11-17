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婚禮變葬禮 芝加哥未接種情侶染疫雙亡

特派員黃惠玲／芝加哥報導
原本準備感恩節後結婚的蘇瑞茲(左)與女友弗蘭科，上個月相繼染疫過世。(youtube截圖)
原本準備感恩節後結婚的蘇瑞茲(左)與女友弗蘭科，上個月相繼染疫過世。(youtube截圖)

相戀多年，原本計畫在感恩節後舉行婚禮的芝加哥居民蘇瑞茲(Luis Suarez)、弗蘭科(Norma Franco)，還來不及與親友同慶，兩人卻相繼在上個月感染新冠肺炎病毒而雙雙去世。

家人說，蘇瑞茲與佛蘭科都沒有接種新冠疫苗，在10月份感染前兩人本來預定了要去施打，以便在年底節日來臨前，能夠安心籌辦婚事並與親友見面，沒想到還來不及前往接種，就都染疫並住進醫院。

兩人的兒子桑圖斯(Angel Santos)說，人們到現在可能還在因為擔心疫苗副作用而不願去接種，事實上，不接種疫苗而失去家人之痛，才是最可怕的副作用。

蘇瑞茲在波多黎各、芝加哥長大是一位很有天分的棒球運動員，他後來在芝加哥白襪隊擔任帶位員，因為他染疫前還沒有跟佛蘭科結婚，所以住院後，就被隔離在不同病房，也無法交流與獲得彼此信息，最後兩人均病重需靠醫療機器維生，死亡時間僅相隔一周。

不幸過世的蘇瑞茲與弗蘭科，由家人一起舉辦了告別式，家人並替弗蘭科穿了早已準備好的白色結婚禮服，蘇瑞茲則穿上白色西裝，讓生前無緣步入禮堂的兩人，死後能夠完成心願。

桑圖斯說，希望他們家人所遭遇的經歷，能夠提醒還沒有施打疫苗者儘快接種，避免類似悲劇重演。

根據芝加哥市衛生局統計顯示，到11月14日為止，芝加哥的新冠疫苗完全接種率為60.1%，其中亞裔接種率66.5%最高，白人63%居次，拉丁裔54.7%居第三，非裔則以45.3%殿後。

而以年齡層來看，完全接種比率最高的為65歲及以上的長者，比率為71.9%，18歲到65歲的完全接種率為70.8%，12歲到17歲69.8%，五歲到11歲64%。

衛生局長亞瓦迪呼籲，天氣變冷加上年底節日即將到來，想要減少染疫風險，最好的方式就是儘快施打疫苗，疫苗施打地點，可查詢官網：https://reurl.cc/95qXDa。

疫苗 芝加哥 亞裔

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