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單周新高 芝加哥華埠竊盜搶劫案1周23宗

特派員黃惠玲／芝加哥報導

年節接近，芝加哥華埠治安再次亮起紅燈，根據最新的芝加哥第九警分局報告，11月8日到15日短短一周期間，華埠地區發生多達23起偷竊、搶劫、入室盜竊等案件，寫下今年以來的單周新高紀錄。

九分局指出，華埠地區過去七天的治安事件中，包括10起偷竊、七件偷車、三宗搶劫、一起入室竊盜以及一宗毆打，其中11月13日當天，更出現多達八宗犯罪案件，為今年以來單日案發最頻繁的一天。

13日從清晨5時17分起，到晚間10時45分為止的八起案件，集中在華埠永活街、舍麥路範圍，幾乎每隔兩、三個小時就有案件發生。

警方也提出多項安全建議，希望民眾隨時提高警覺，其中包括入室竊盜者，通常會把目標放在未修剪草坪或塞滿郵件郵箱的住家，此外，入夜後，竊賊常以「昏暗的房屋或長時間亮燈」的房子下手，要避免成為歹徒作案地點，民眾應隨時保持「屋內有人住」的外觀，並安裝定時點亮的室內燈光。

假日期間的另一個作案地點，為購物中心停車場的車輛，警方表示，許多民眾進行節日採購後，習慣先將部分物品放回車上，然後再繼續採買，如果沒有把這些商品放在後車廂，而是隨意丟在顯而易見的汽車後座，就非常容易遭竊賊打破車窗偷走這些物品。

警方也建議，節日採購時最好結伴而行，且避免雙手都提了購物袋，否則一旦被犯罪分子盯上，幾乎都無法做出即時反應。

華埠 芝加哥 汽車

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