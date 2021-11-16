不想再等10年 芝加哥華社發聲爭選區重畫

上百華社與亞裔組織，大力支持將華人聚居處畫入同選區。(特派員黃惠玲／攝影)

「我們不想再等十年了」、「我們不是二等公民」，日前於華埠 廣場舉行的「重畫選區、振興華埠」集會中，數百民眾高喊心聲，積極爭取將目前分散畫入11區、12區與25區的華人 居民，全部改畫入同一選區，讓幾十年來的「芝加哥首個亞裔 選區」夢想落實。

這場集會由華埠更好團結聯盟、培德中心、美亞健康協會、華人諮詢服務處主辦，25區區長盧漢士(Byron Sigcho-Lopez)、華埠更好團結聯盟創辦人陳增華與主任陳本恩、美亞健康協會主任劉紅、培德中心主任吳常義、華諮處總裁劉國華，以及伊州樂齡會負責人張秀賢、瑞柏市議會華裔議員梁保羅，以及上百個華社與亞裔組織都響應了該場活動。

上百華社與亞裔組織，出席「重畫選區、振興華埠」集會。(特派員黃惠玲／攝影)

陳本恩說，聯邦人口普查局今年9月出爐的新數據指出，華埠與部分橋港區、麥金利公園區的華人居民，過去十年不斷增加，「只要規畫得當，絕對有機會在今年的芝市選區重畫行動中，就可以畫出亞裔居民達51%的新選區」。

劉紅表示，華人居民人口持續增加，華裔組織也不斷推動爭取將華人聚居地點畫入同選區，因為這對華人未來發展十分重要，目前全市亞裔人口已達7%，但市議會卻連一位亞裔議員(區長)都沒有。

盧漢士說，畫出芝加哥第一個亞裔選區將是歷史性的一刻，他並宣布，亞裔選區的計畫，已經獲得市議會的「拉美裔工作小組」(Latino Caucus)與非裔小組(Black Caucus)表明將支持。他表示，推出亞裔為大多數的選區，將是抗擊反亞仇恨的重要措施，也是帶動華埠下一步繁榮的關鍵，他承諾一定會投入推動。

上百華社與亞裔組織，出席「重畫選區、振興華埠」集會。(特派員黃惠玲／攝影)

許多年輕華人也到場支持華埠選區重畫，就讀高中的華傑森(Jason Hua)說，只要強化華裔選舉力量，才能爭取應有權益，才有機會打破族裔偏見與歧視。

由民間籌組創立的「芝加哥選區重畫諮詢委員會」(CARC)，10月初曾公布了芝城選區重畫建議地圖，該委員會指出，新畫出的50個選區，打破以往民代以己身利益為重的窠臼，完全「以居民為本」取代，其中包括將華人聚居地點畫入同選區，使芝市終於出現史上首個以亞裔為多數的選區，不過，此僅送交議會做為參考，實際議會表決地圖另有版本。

集會主辦單位表示，依照規定，市議會必須在12月1日前，針對新的選區地圖表決，最終版本要獲得50位區長中的41位支持才能過關，否則該地圖將加上反對議員提出的其他版本地圖，必須舉行全民公投決定。