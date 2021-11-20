黃正東大律師出席芝大中國學聯線上法律咨詢會 就當下美國治安法律法規闡釋與解答，與會者受益匪淺
芝加哥大學中國學聯日前舉辦線上法律咨詢會，特別邀請黃正東大律師作為主講人。咨詢會主要針對11月9日下午，芝加哥大學華裔碩士畢業生鄭少雄在芝加哥大學校區內不幸遇害，這已經是2021年以來芝大相關的第三起惡性槍擊身亡案件了，不禁讓人感到震驚、悲痛、憤怒。芝大中國學聯為能讓芝大中國留學生對於此次事件以及今后留學生活法律相關的答疑解惑，以及了解更多相關法律法規信息，幫助大家舉起法律武器保護自己，黃律師當天從人身安全、出行安全、身份安全三等法律常識闡釋與解答，讓與會者受益匪淺。
黃律師首先提醒在美留學生要了解美國政法體系并遵守美國法律法規，判斷自己的行為是否合法，要對法律常識做到心中有數。在學校邊緣相對不安全的地區最好結伴而行，遇到搶劫事件首先顧忌人身安全。事后立即報警并尋求專業法律協助。在美國開車時，不要在不安全地區停車，停車要把車窗關閉，車門上鎖。不要沾染毒品。此外，遇到法律相關的不確定情況，積極尋求專業律師的幫助。
經常查詢 I-20、I-90 等文件的到期時間，注意身份的法律合法性及身份安全。最后，如果 遇到身份安全問題，例如詐騙等，一定要及時保留相關證據并報案，釆取必要法律措施。不要侵犯他人財產安全，注意行為的合法性。總體來說，不管遇到任何法律相關的困擾，一定要及時尋求專業的律師幫助，確認合法性及釆取必要的法律手段。
如何自保，加強防范意識呢？從一個日常生活角度來說，被暴力的地方一般都在出門后的外面，華人外貌特徵比較明顯，在外面不安全的地方應該有防范意識，防止被成為暴力搶劫犯鎖定為目標。最簡單的就是不安全的地方不去，即使萬不得已要去，最好開車去，不要下車，不要步行，即使開車，也要眼觀六路，耳聽八方，隨時注意車外有沒有危險人物存在，今年1月在芝加哥大學附近一個停車場上，另外一個中國留學生就是在停車場被槍擊身亡，所以在有安全隱患的地段停車也要十分注意，遇到可疑人物，立即離開。
如果不小心遭遇到了搶劫，應該怎么處理？從許多事件的經驗告訴我們，遇到搶劫，不要反抗，也不要像鄭少雄那樣與罪犯搏斗，最好的方法就是把帶的現金給罪犯，如何馬上逃逸，到安全地方后再報警。今年6月，芝加哥南部29街附近的一起槍殺華人事件，就是罪犯在搶車時候，那個華人拼命抓住方向槃，才被罪犯開槍，如果他當時不這么做，而是快速逃離現場，到安全地方后再報警，不但能保住性命，而且在美國，被偷的車基本上能被警察找回來。
黃律師當天還在信息安全、安全交往、財產安全、交通安全以及維權發聲、槍支政策、簽證信息等方面回答了大家的提問。黃正東律師是耶魯大學法學博士，擁有30年從業經驗，在移民、商業法律等諸多領域取得了杰出成就與優秀的行業聲望。黃正東律師於2019年榮獲美國訴訟律師榮譽學院（The Trial Lawyer Honorary Society）正式成員身份，全美律師界TOP 0.5%榮譽，以及美國杰出律師（Premier Lawyers of America）終身成就獎，同時第三次入選年度伊利諾伊州“超級律師”（Illinois Super Lawyer）。黃正東律師是華裔律師界的驕傲，華人社區之光。
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