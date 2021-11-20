黃正東大律師出席芝大中國學聯線上法律咨詢會 就當下美國治安法律法規闡釋與解答，與會者受益匪淺

黃正東大律師與芝大中國學聯三位代表在“我愛唐人街”活動中的合照。

芝加哥 大學中國學聯日前舉辦線上法律咨詢會，特別邀請黃正東大律師作為主講人。咨詢會主要針對11月9日下午，芝加哥大學華裔碩士畢業生鄭少雄在芝加哥大學校區內不幸遇害，這已經是2021年以來芝大相關的第三起惡性槍擊身亡案件了，不禁讓人感到震驚、悲痛、憤怒。芝大中國學聯為能讓芝大中國留學生 對於此次事件以及今后留學生活法律相關的答疑解惑，以及了解更多相關法律法規信息，幫助大家舉起法律武器保護自己，黃律師當天從人身安全、出行安全、身份安全三等法律常識闡釋與解答，讓與會者受益匪淺。

黃律師首先提醒在美留學生要了解美國 政法體系并遵守美國法律法規，判斷自己的行為是否合法，要對法律常識做到心中有數。在學校邊緣相對不安全的地區最好結伴而行，遇到搶劫事件首先顧忌人身安全。事后立即報警并尋求專業法律協助。在美國開車時，不要在不安全地區停車，停車要把車窗關閉，車門上鎖。不要沾染毒品。此外，遇到法律相關的不確定情況，積極尋求專業律師的幫助。

經常查詢 I-20、I-90 等文件的到期時間，注意身份的法律合法性及身份安全。最后，如果 遇到身份安全問題，例如詐騙等，一定要及時保留相關證據并報案，釆取必要法律措施。不要侵犯他人財產安全，注意行為的合法性。總體來說，不管遇到任何法律相關的困擾，一定要及時尋求專業的律師幫助，確認合法性及釆取必要的法律手段。

如何自保，加強防范意識呢？從一個日常生活角度來說，被暴力的地方一般都在出門后的外面，華人外貌特徵比較明顯，在外面不安全的地方應該有防范意識，防止被成為暴力搶劫犯鎖定為目標。最簡單的就是不安全的地方不去，即使萬不得已要去，最好開車去，不要下車，不要步行，即使開車，也要眼觀六路，耳聽八方，隨時注意車外有沒有危險人物存在，今年1月在芝加哥大學附近一個停車場上，另外一個中國留學生就是在停車場被槍擊身亡，所以在有安全隱患的地段停車也要十分注意，遇到可疑人物，立即離開。

如果不小心遭遇到了搶劫，應該怎么處理？從許多事件的經驗告訴我們，遇到搶劫，不要反抗，也不要像鄭少雄那樣與罪犯搏斗，最好的方法就是把帶的現金給罪犯，如何馬上逃逸，到安全地方后再報警。今年6月，芝加哥南部29街附近的一起槍殺華人事件，就是罪犯在搶車時候，那個華人拼命抓住方向槃，才被罪犯開槍，如果他當時不這么做，而是快速逃離現場，到安全地方后再報警，不但能保住性命，而且在美國，被偷的車基本上能被警察找回來。

黃律師當天還在信息安全、安全交往、財產安全、交通安全以及維權發聲、槍支政策、簽證信息等方面回答了大家的提問。黃正東律師是耶魯大學法學博士，擁有30年從業經驗，在移民、商業法律等諸多領域取得了杰出成就與優秀的行業聲望。黃正東律師於2019年榮獲美國訴訟律師榮譽學院（The Trial Lawyer Honorary Society）正式成員身份，全美律師界TOP 0.5%榮譽，以及美國杰出律師（Premier Lawyers of America）終身成就獎，同時第三次入選年度伊利諾伊州“超級律師”（Illinois Super Lawyer）。黃正東律師是華裔律師界的驕傲，華人社區之光。