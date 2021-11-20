芝加哥大學佛教藝術研究中心 學愚教授師生入道場訪人間佛教

美國芝加哥 大學佛教研究所師生日前參訪芝加哥佛光山，體驗佛門的一日修持。同學們跟隨大眾法會共修，感受梵音妙樂，方便過堂，體會三德六味；靜心茶禪，參透禪悅法喜；出坡作務，體悟人間佛教。

芝加哥大 學與史丹佛大學齊名，位居全美綜合性大學排名第六。目前更是全美最大的佛教藝術研究中心。本次帶領學生前來參訪的學愚教授，更是中國佛教學會會長，香港中文大學文化及宗教研系研究員。身為芝加哥大學客座教授，專門開設「人間佛教」課程。學愚教授與佛光山開山星雲大師結識十餘年，多次與星雲大師見面， 探討大乘佛教與人間佛教。

本次親來參訪的9名同學，均是研究所及博士階段的學生，不僅有宗教系中專門研究佛教專業，還有3位是文社科系、一名建築系學生對人間佛教非常感興趣則一同來到芝加哥佛光山。監寺有恆法師專門為他們講解法會程序，同學們認真地學習如何禮佛，跟隨大眾一起誦經修持。同學們覺得意猶未盡，法喜充滿，希望能再來參加芝加哥佛光山的各項法會。

有恆法師以英文為師生們介紹佛光山的開山宗長星雲大師，佛光山的四大宗旨，「以文化弘揚佛法，以教育培養人才，以慈善福利社會，以共修淨化人心」。並介紹《世界佛教美術圖說大辭典》，是一套收藏佛教建築，繪畫，雕塑 ，工藝等最豐富的一套書。目前芝加哥大學圖書館已有一套藏書，供同學們閱讀，體現佛教藝術之美。

在疫情期間，常住做好了完全的防疫措施。特別以方便過堂的方式，讓學生們能過體驗傳統叢林的過堂用餐。菜色上更是獨具匠心，製作酸甜苦辣不同口味。同學們全部都選擇筷子用餐，體驗三德六味。住持覺麟法師開示，過堂要五觀想，計功多少，量彼來處；忖己德行，全缺應供。人生也猶如過堂一般，不執著、不偏愛，過去了，就要放下。

靜心茶禪，參透禪悅法喜。覺麟法師以三杯茶和一杯開水，要大家仔細體察每杯茶和水的味道，來體悟當下的心。並以參禪之初「看山是山，看水是水」，參禪之中「看山不是山，看水不是水」，參禪徹悟後「看山還是山，看水還是水」説明參禪三境界。茶禪是同學們最喜歡的活動，好奇地詢問泡的是什麼茶？有沒有線上的禪修班可以參加？同學們第一次專注地六根全用，在品茶的同時，也對參禪有了更深一層的體悟。

芝加哥佛光協會會長周邁平介紹佛光會由星雲大師1992年創立的緣起，是在家信徒的一個宗教團體；佛光山與佛光會有如鳥之兩翼，輪之兩軸，相輔相成，才能飛得高，走得遠。依國際佛光會會歌的歌詞介紹，宗旨為從事弘法利生，辨別是非邪正的信念，效法四大菩薩的精神，建設佛光淨土的希望。

由靜到動，同學們出坡作務，幫助道場清理龍捲風之後道場周圍的殘枝落葉。學愚教授和學生們分成剪殘枝組、掃落葉組和搬運組，有條不紊的依序清理搬運，一個多小時後道場四週的殘枝與落葉清理一空。學愚教授感謝常住的精心安排，讓學生們收穫良多，對人間佛教的實踐有了更深的體會。覺麟法師代表常住贈送每位一本英文版星雲大師著作的《人間佛教的藍圖》與新春一筆字墨寳春聯一幅， 歡迎大家日後有緣再來！(人間社惜慧 供稿)。