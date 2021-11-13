天氣冷節日近 伊州確診增 恐現新高峰 感恩節前快打疫苗

伊州衛生官員表示，天氣冷疫情起，接種疫苗可有效減少染疫住院率，尤其年底節日前，未接種者應儘快接種。(本報檔案照片)

天氣轉冷，年底節日逐漸接近，伊利諾州與芝加哥 市的新冠確診病例又出現明顯上揚趨勢，其中芝加哥市的七天平均日增感染達到414例，比前一周增加了24%；伊州 方面平均七天的日增病例更達到3122個，比前一周上升了41%。

衛生官員表示，伊州10日的新增確診數高達5044個，這也是從9月10日以來的新高紀錄。

三周前，伊州州長普立茲克還提到疫情 持續改善，包括染疫人數與住院人數雙雙穩定下跌，當時他說，如果此趨勢維持，將考慮在節前放寬室內口罩命令，然而上周起，伊州的疫情又開始不樂觀，尤其新冠住院人數不見減少，普立茲克改口說「這不是好徵兆」。

這周隨著天氣越來越冷，人們待在室內時間拉長，感染數又再度出現上升，伊州衛生廳發言人阿諾(Melaney Arnold)說，近日的確診增加，可能象徵著另一波感染高峰的開始，她表示，根據多個衛生合作單位與機構的觀察，人們因為天冷轉往室內活動，但卻沒有戴口罩，「去年年底也是因為這樣而導致病例激增」。

除了感染人數增加外，新冠住院人數也出現上升，到9日晚間為止，伊州單日住院人數為1332個，比前一周的1251人，增幅達6.5％。

最近幾個月，要求學生、員工必須接受病毒檢測的各級學校與公司行號增多，也是造成檢驗陽性比率提高的原因之一，伊州的檢測陽性比率現在約為2.5%，比之前的不到2%高出不少。

目前伊州的11個防疫區中，幾乎每個區的確診都增加了，其中又以北區的增加最明顯，該區之前每十萬人有30人確診，現在每十萬人的確診人數達到40人。其次是「中東部區」(East-Central region)，該區的日增確診達到40例。

芝加哥相對疫情較和緩，平均日增確診為18例，而威爾郡、肯卡基郡一帶的每日確診數為28個。

衛生官員表示，目前包括芝加哥、伊利諾州的接種率均仍低於六成，而數據證明未接種者的住院率比完全接種疫苗者高出3.5倍，在感恩、聖誕、新年節目相繼來臨前，希望所有符合資格施打者，儘快接種。