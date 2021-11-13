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美中餐飲業聯合會 感恩各界支持「我愛唐人街」

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
美中餐飲聯合會主席胡曉軍(左四)感謝各界對於「我愛唐人街」活動的支持。(特派員黃惠玲╱攝影)
美中餐飲聯合會主席胡曉軍(左四)感謝各界對於「我愛唐人街」活動的支持。(特派員黃惠玲╱攝影)

美中餐飲業聯合會11日在芝加哥南富麗華餐廳舉辦「我愛唐人街，感恩有您」餐會，邀請各界共同來關心華埠發展，促進華埠繁榮，並加強華埠安全。包括大芝加哥華僑華人聯合會主席鄭征、25區區長盧漢士等150人參加了這場活動。

美中餐飲聯合會監事長黃寶章擔任餐會主持，主席胡曉軍首先致詞表示，從疫情爆發以來，為了協助華埠餐館、商家度過難關，該會推出了「我愛唐人街」的各種活動，包括到餐館支持消費用餐，舉辦活動提升人氣等，都獲得了大家的熱烈支持，他代表聯合會表達誠摯感謝。

胡曉軍接著說，當晚的餐會，除了感謝所有社團和機構過去對「我愛唐人街」的大力支持和積極參與外，也希針對目前芝加哥治安惡化，以及寒冬來臨恐帶來新一波疫情高峰等問題，集思廣益。

他當天專門還請來任黛設計師，分享如何美化華埠吸引更多游客的心得，美中餐飲業聯合會並特別製作系列關於華埠的影加強宣傳。

盧漢士在餐會中，與在場商家、代表交換有關改善社區治安的意見，他表示，一定會盡力為華埠爭取治安資源，同時也呼籲社區與民眾提高警覺。

鄭征說，華埠的發展是社區共同努力的目標，她與華聯會所有成員，將積極參與推動各項活動，她也提到，華聯會為芝加哥大學遭槍殺碩士鄭少雄發起募捐，獲得各界熱情回應，非常感恩，她與華聯會將盡力協助張家人來美處理相關事宜。當晚包括老四川餐廳、恩平商會、星光超市均相繼慷慨解囊。

胡曉軍當天還邀請了芝加哥大學學生學者聯合會主席張瑞時到場，張瑞時表示，鄭少雄槍擊案發聲後，網路充斥一些未經核實的信息，尤其是對相關捐款事宜要保持謹慎。

張瑞時說，此案讓學生學者震驚、悲痛、憤怒、不解，學聯接下來將組織線上心理咨詢，幫助有需要的學生和家長，同時還將舉行線上法律咨詢。此外，學聯還組建了安全委員會，負責收集該校中國留學生對改善校區治安的建議，並向校方轉達。

華埠 芝加哥 中國留學生

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