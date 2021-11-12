姜森訪芝城華埠國父紀念館、國民黨支部

國民黨美中支部常委關其煉(前右四)等人，歡迎姜森(前右五)訪問國父紀念館。(國民黨美中支部提供)

駐芝加哥 台北經濟文化辦事處處長姜森日前到位於芝城華埠的國父紀念館及中國國民黨 美中支部拜訪，支部常委關其煉、趙汝爽、孫序彰及委員任善寧、伍佩玲、李振民、陳立輝及芝加哥分部委員周君鐸、黃瑋璇、傅家瑛等20多人，在國父紀念館大禮堂歡迎姜森到訪。

關其煉表示，美中支部這個美中地區的國民黨重鎮，百年前老國民黨員在極不容易的情形下籌款購入黨所現址，作為向孫中山先生的獻禮，並協助國父革命，該黨部直到現在都保持自力更生傳統，無論南京國民政府時代及政府遷台以後，從未仰賴黨中央或任何部門的資助，反而會捐助台灣賑災等公益事宜。

他說，該黨黨員都擁護三民主義，追求民主自由，遵守美國 法律，熱愛美國，也愛中華民國，心繫兩岸同胞。但是他們反對共產暴政，更反對台獨，而國民黨雖然現在處於低潮，但海外黨員堅定地相信，中華民族的前途、整個中國將來的出路，都少不了這股力量。

姜森說，他到任後訪問華埠，就對國父紀念館外懸掛的中華民國國旗留下深刻印象，但一直未有機會拜訪。這次適逢國民黨美中支部邀請，很高興有機會參觀國父紀念館並參加該支部的慶生會。

關其煉當天還宣布美中支部新增九位新人，其中包括曾任芝加哥中華會館主席的伍健生、陳達偉、區一平、梅楹仲、梅國彬及劉國新等六位。