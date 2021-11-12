伊州首富揚言 支持現任州長普立茲克挑戰者

伊利諾州首富、對沖基金Citadel集團負責人葛立芬(Ken Griffin)10日表示，他將全力支持一名能夠擊敗現任伊州 州長普立茲克連任的候選人，普立茲克隨後嘲笑葛立芬此舉，是想要資助「朗納2.0」，共和黨 的朗納為前伊州州長，他上屆選舉爭取連任時，敗給民主黨的普立茲克。

葛立芬10日在出席「紐約時報 」一場贊助活動時說，如果普立茲克要選連任，他會全支持能擊敗他的候選人，因為「他不配當我們州的州長」。

這位億萬富翁沒有立即回應進一步的詢問，葛立芬的發言人則表示，她不清楚葛立芬是否計畫支持共和黨伊州州長初選的四名參選者之一。

根據富比世(Forbes)資料，葛立芬資產高達210億，在全美前400名富豪中，排名第47位，他更蟬聯多年伊州首富。

普立茲克的資產有36億，他在2018年參加州長選舉時，個人就拿出1億7100萬作為競選經費。

一直對普立茲克不滿的葛立芬，於2018年的州長選舉中，為了不讓普立茲克勝選，個人向朗納捐贈了3600多萬的競選經費，其中還包括提供一架私人飛機。

普立茲克競選團隊10日反擊，稱葛立芬對朗納的捐款是「把錢捐給災難性的州長」，還批評葛立芬再次想選出一個把人民預算當人質、浪費納稅人的錢、拉低伊州信用評級，且破壞居民健康安全者當州長。