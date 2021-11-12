芝大周遭 謀殺及槍擊案激增

鄭少雄遭搶劫槍殺的地點，11日放滿了鮮花，還豎立著「還無辜者正義」的標示牌。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 大學碩士鄭少雄遭搶劫槍殺案件，芝市治安惡化再度成為關注焦點，來自海德公園(Hyde Park)區的區長主張，應該將治安問題列為全州緊急狀態(state of emergency)，並立刻召開峰會尋求因應之道。芝加哥市市長萊特福特則承諾，將與警察 、社區領導人會面，研擬具體措施，防止類似悲劇重演。

萊特福特10日晚間發表聲明說，警方正努力調查鄭少雄的案子，並正在追查一些線索，但她沒有進一步說明，不過，市長表示，她已經與芝大校長艾拉維匝托(Paul Alivisatos)進行了幾次詳細的討論，其中包括近期增加校警與芝加哥警察在芝大校園及海德公園周遭的巡邏。

萊特福特與芝加哥警察局局長布朗(David Brown)過去一段時間，定期都會聯手宣布加大打擊犯罪的力度，今年10月，布朗宣布推出舉報熱線，並在謀殺案與槍枝走私案件提供現金獎勵；此外，由於芝市河北區(river north)犯罪率上升，布朗也增加了該區的巡邏，萊特福特則在2022年預算案中，提高預防暴力項目的經費。

然而，芝市的暴力案件仍然居高不下。

今年到現在，芝市共有698件謀殺案，比去年同期的680件多了18個，而2019年同期的謀殺案件數僅有442例。

芝加哥今年至今遭槍擊 的人數有3909個，比去年同期增加了9%，而與2019年相比，更激增了69%。

警局數據顯示，芝加哥大學所在的海德公園區，去年到11月9日為止，沒有發生任何謀殺案，但該區今年同期已經有五人遭殺害。海德公園的槍擊事件也出現大幅增長，今年到現在有16宗槍擊案，比去年同期提高了兩倍多。

海德公園區南邊的伍德隆區(Woodlawn)治安更令人擔憂，該區今年已經發生了83起槍擊案，比2019年增加了150%，在謀殺件數方面，此區今年共有13宗，高於去年的八起及2019年的九起。

芝大犯罪與教育實驗室(UC Crime Lab and Education Lab)的執行主任安德(Roseanna Ander)說，海德公園區竟然有多達五宗謀殺案「令人震驚」，同時大家也不能忽視芝加哥其他社區的謀殺與槍擊案均持續增加。

她說，希望鄭少雄的死，有助於激發更多的改善治安的努力，使海德公園及芝市其他地區找到保障社區安全的方法。