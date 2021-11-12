搶救鄭少雄 醫師：他當場已無脈搏、呼吸

鄭少雄遭搶劫槍殺的地點，11日放滿了鮮花。(特派員黃惠玲／攝影)

「我想我晚來幾分鐘，來不及救他了」，住在芝加哥 大學統計碩士鄭少雄(Shaoxiong Zheng)遭槍殺地點附近的一位芝大醫學中心內科醫師說，他曾在鄭中槍倒地後進行搶救，然而「這一切發生得太快了，在救護車抵達前，我大概對傷者做了30次胸腔按壓」，但當時鄭少雄已經沒有脈搏及呼吸，他隨後也告訴到場的急救人員，鄭已無生命跡象。

這位醫師就在事發地點隔條街的芝加哥大學醫學中心工作，不想透露姓名的他接受芝加哥論壇報採訪時說，9日下午2時左右，他因為要幫裝修房子的工人開門，所以特別返家一趟，就在他車子要停進車庫時，有人跑來求救，當時脖子上還掛著聽診器的他趕緊跟出去。

他說，躺在人行道上的鄭少雄所穿的灰色連帽運動衣及裡面的T恤全都是血，「他完全失去知覺，也沒有脈搏、沒有呼吸」，這位醫師馬上開始為鄭做心肺復甦，芝大醫院的救護車也急馳而來，「我大概做了30次按壓」，救護人員抵達時，他也告知他判斷鄭少雄已經死亡。

救護車將鄭少雄送往芝大醫學中心，醫院在9日下午2時13分宣布死訊。從案發的1時54分到醫院宣告鄭少雄死亡，僅僅19分鐘。

這位內科醫師說，芝大醫學中心與槍擊 地點只隔一條街，所以有不少醫護人員就住在事發小區，平時很安靜，也很少聽說有治安事件。

此外，警方紀錄顯示，有兩名目擊證人說，就在槍擊案發生前，他們在54小街900號附近，看到一名男子戴著口罩、穿著黑色連帽運動衣，從一輛黑色的休旅車下來，而這名男子接著向走在人行道的鄭少雄接近，目擊者說，當槍手開槍擊中鄭的胸部前，兩人有過短暫搏鬥，槍聲過後，兇嫌跑回車裡開走逃逸。

大芝加哥華僑華人聯合會對鄭少雄遇害高度關注，並於10日發表聲明，要求警察局立刻行動，盡快緝捕兇嫌並予以嚴懲，為無辜喪命的鄭少雄伸張正義，華聯會說，芝大有近1700名中國留學生 ，警察局應拿出實際措施加強校園巡邏、改善治安。

為協助鄭少雄家人赴美奔喪以及支付與案件相關費用，華聯會也發起了Gofundme募捐，屆時所有籌集的經費，將全部用於幫助其家人，也會對捐款人提出報告，捐款網址：https://reurl.cc/82LqYg。