假疫苗卡需求激增 伊州催生新法防範

隨著越來越多機關行號執行強制疫苗令，坊間假疫苗卡的需求也逐漸增加。(美聯社)

由於愈來愈多政府機關、私人公司行號強制員工施打新冠疫苗 ，也因此導致「假疫苗卡」的需求量上升，為防範這種危害公共健康的非法行為，伊州 議會正在催生新的「疫苗欺騙法案」(Vaccination Deception Act)，該法將允許一般民眾、企業，對使用假疫苗卡者提出民事訴訟，而芝加哥 地區也加強打擊假卡的力度。

尺寸為3吋x4吋的白色疫苗卡，通常都是手寫著持卡者的施打疫苗信息，並沒有加上任何安全封條或手續，相對來說，偽造卡也更容易流通市面。

過去幾個月來，假疫苗卡遭查獲的數量不斷增加，現階段聯邦要求大型企業開始執行強制疫苗令的期限還不確定，促使仍猶豫是否接種疫苗者，紛紛轉向黑市尋求假卡使用。

從今年8月以來，芝加哥歐海爾機場的美國海關與邊境保護局共截獲了三批不同的假疫苗卡，以及其他包括未經檢驗合格的「自我檢測病毒組」，甚至還有坊間流傳可治療新冠但根本未通過批准的伊維菌素(Ivermecitin)、羥氯喹(Hydroxychloroquine)等藥物。

芝加哥海關與邊境保護局新上任的主任薩頓-伯克(LaFonda Sutton-Burke)表示，假疫苗卡不像以往的仿冒皮包、玩具槍或非法毒品一樣會以各種巧思的包裝，企圖掩蓋內容物真相，這些寄到美國的假卡，幾乎完全沒有偽裝成其他物品。

芝加哥郵政國際分揀中心於2020年收到3000萬件包裹，其中1000萬件是由海關與邊防局的人員檢查，薩頓-伯克說，在科技的協助下，海關查獲大批不法包裹，「因為現在很多地點，都必須出示聯邦疾病防治中心發出的疫苗卡才能進入，直接推升了疫苗卡的市場需求」。

該局近期查獲的六個國際包裹中，包括了120張郵寄目的地到伊州、德州、俄亥俄州的假疫苗卡，「包裹寄發地點都是中國」。

網路安全公司的一份報告指出，暗網與社交媒體平台上出售假疫苗卡的賣家數量，正持續增加中。

聯邦調查局芝加哥辦公室警告，製造或購買假疫苗卡可能構成刑事犯罪，每項指控罪成，將可判處五到十年的監禁，負責相關業務的FBI特工古德渥特(Douglas Goodwater)說，「這種行為屬於聯邦法管轄，適用的法規很多，包括購買、銷售、運輸或製造疫苗卡，甚至在卡片上填上虛假信息，都列入違法行為」。

大力推動允許民眾對持假疫苗卡者提出民事訴訟法案的伊州州眾議員威廉斯(Ann Williams)說，假疫苗卡對於公眾健康危害很大，不能輕縱，她提出的新法案中，對持假卡或製造假疫苗卡者，將可循民事訴訟對違法者處一萬元罰款。