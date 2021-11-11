爭取華埠等區畫入同選區 華社11•13團結發聲

芝加哥選區重畫諮詢委員會經過多方面評估，推出的選區重畫建議地圖中，將華人聚居地點畫入同一選區(圖中粉紅色部分)。(官網截圖)

為推動落實芝加哥市第一個以華人 為主的亞裔 選區，華人重畫選區特別行動委員會10日表示，將在13日下午2時，於芝城華埠 廣場舉辦「重畫選區，振興華埠」的集會，委員會號召社區民眾、團體踴躍到場發聲，在12月1日市議會將對新版選區地圖舉行表決前，讓區長聽到華社心聲。

這場集會由華埠更好團結聯盟、培德中心、美亞健康協會、華人諮詢服務處主辦，聯盟主任陳本恩說，聯邦人口普查局今年9月出爐的新數據指出，華埠與部分橋港區、麥金利公園區的華人居民，過去十年不斷增加，「只要規畫得當，絕對有機會在今年的芝市選區重畫行動中，自成一個選區」。

華埠更好團結聯盟創辦人陳增華表示，華人居民人口持續增加，華裔組織也不斷推動爭取將華人聚居地點畫入同選區，因為這對華人未來發展十分重要，目前全市亞裔人口已達7%，但市議會卻連一位亞裔議員(區長)都沒有。

推出13日的集會，主要訴求為華埠擁有芝加哥最多的亞裔人口，但過去華人聚居區卻被畫分到三個不同的選區(11區、12區及25區)，因此大華埠地區很難選出亞裔區長，芝加哥市議會目前更連一位亞裔區長都沒有，此情況導致華埠社區經費、治安、社區經濟發展和華人權益等受到忽略甚至遺忘。

由民間籌組創立的「芝加哥選區重畫諮詢委員會」(CARC)，上月初公布了芝城選區重畫建議地圖，該委員會指出，新畫出的50個選區，打破以往民代以己身利益為重的窠臼，完全「以居民為本」取代，其中包括將華人聚居地點畫入同選區，使芝市終於出現史上首個以亞裔為多數的選區，不過，此僅送交議會做為參考，實際議會表決地圖另有版本。

集會主辦單位表示，依照規定，市議會必須在12月1日前，針對新的選區地圖表決，最終版本要獲得50位區長中的41位支持才能過關，否則該地圖將加上反對議員提出的其他版本地圖，必須舉行全民公投決定。

有鑑於投票日逐漸接近，因此非常希望大家能夠踴躍參與13日的集會，時間為下午2時開始，地點：南華埠廣場(2154 S. Archer Ave. Chicago)，主辦單位提醒，出席者請自行戴上社團橫幅和標語到場。

活動進一步信息，可電陳本恩(773)405-6770、劉紅(312)403-8899、蕭愛萍(312)810-4240、鄭時坦(708)837-9792。