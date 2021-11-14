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歐洲建寺歷程艱辛 雲水歐洲觀世界宏法

本報芝加哥訊

佛光山北美雲來集系列講壇，日前禮請到佛光山海外巡監院院長、國際佛光會世界總會副秘書長滿謙法師與大家分享「雲水歐洲觀世界」。法師暢談在歐洲的建寺、安僧、弘法，到雲水行腳的所見所聞所思，指引我們成為一名努力實踐同體共生理念的地球人。

雲水歐洲觀世界，法師隨緣度化、隨處安住。從調職遷移中悟到佛光山星雲大師所說的提「起放下、放下提起、提放自如」的智慧。法師學習習大師觀世界的智慧，與世界接軌透過平等觀、宇宙觀、國際宏觀來觀世界。

國際佛光會芝加哥協會會長周邁平表示，聽完滿謙法師的講座感觸良多，認為大家如有平等尊重的心來看待不同的宗教和文化，必能和平相處。環保減碳，舒緩全球暖化，人人有責，因為我們只有一個地球，是生命共同體。了解無常，要把握當下，及時行善並遠離無明，俾能遠離顛倒夢想，究竟湼槃。

歐洲是全球語系最複雜的地方之一，不但具有多種語言、多重文化。法師從人文、文化、環保、信仰講述歐洲所見所聞。大眾不僅領略了佛光山在歐洲各寺院道場，更發覺了其背後的感人故事。佛光山荷蘭荷華寺，是一座非常靠近阿姆斯特丹中國城、紅燈區的寺院，這座寺院提供當地信徒精神寄託與心靈慰藉的去處，荷蘭女王更親臨荷華寺主持道場的啟用儀式。

歐洲最大的佛教公園取名希望公園，由葡萄牙 Berardo 先生發心興建，園內有十八羅漢像、三十三觀音像、及阿彌陀經的十大弟子像，Berardo 先生談到從自身開始去愛身邊的每一個人，進而找到生命的希望。在葡萄牙有座人骨教堂，以5000顆骷髅頭佈置莊嚴，用以修習不淨觀，透過不淨觀去除對肉體的執著，傳達人類面對死亡的態度，以體悟生命的實相。法師在奧地利的另一座人骨教堂也遇到老師帶學生來參學，培養正確的生命觀。

在法國波爾多葡萄園酒莊，26位佛光山法師為郝林居士等四人空難事件，舉行誦經儀式。郝居士搭機巡視葡萄園，不幸四人罹難。生死本來是很自然地過程，把握生命、珍惜生命，善待身邊的人事物。學習無常觀，了解老病死生，生死一如的道理。

芝加哥協會第三分會會長杜堡惜師姐於論壇後表示，滿謙法師以游記的形式講述了她在歐洲弘法的歷程、感悟及歐洲建寺弘法的艱辛。要在歐洲多元文化，多種種族及膚色的地方弘法就要有平等包容心，才有可能完成。這當中給我們的啟示是要體會星雲大師的與世界及宗教接軌。我們在北美弘揚人間佛教，就是要本着這樣的精神，實現佛教本土化。從三好做起，通過四給，從而達到五和的目標。(人間社王彬供稿) 。

芝加哥 減碳 中國

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