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高明電器推出 FOTIEL方太油煙機黑五聖誕優惠

本報芝加哥訊
高明電器推出FOTIEL方太油煙機黑五圣誕優惠，歡迎光臨！
高明電器推出FOTIEL方太油煙機黑五圣誕優惠，歡迎光臨！

高明電器有限公司(K.C. ELECTRONICS INC.)經營/經銷或代理各種全新高品質名牌家用電器包括各種品牌爐頭、雪柜，還有其它牌子的冰箱、洗衣/乾衣機，以及多個品牌的抽油煙機等，為廣大華人客戶提供真誠耐心的銷售服務，專業安裝等一站式服務及最優惠價格，保證比各大家電零售門市更低。全部新家電擁有一年或以上的上門保修，令您買得開心，用得安心，讓家人放心。

該公司近日推出 FOTIEL方太油煙機黑五圣誕優惠活動進行中，多款油煙機年未大促銷，歡迎選購。高明電器專業安裝各類油煙機，掛墻機，島式機，穿櫥柜，無櫥柜，做灰板，走天花，外墻出，屋簷出，屋頂出，無論情況簡單復雜，都可以給您一個滿意的專業解決方案，瞬間提升油煙機的抽吸效果，解決廚房烏煙瘴氣的煩惱！

此外，該公司還有更多的家用電器包括多功能電飯煲、多功能電子壓力鍋和尚朋堂不銹鋼真空保溫烹調鍋，媽媽樂富士炒鍋/不沾鍋，高效能多用途電磁爐，甩脂瘦身腰帶，代理日本富士、韓國 Titan等醫療級按摩椅，及腳底按摩器和豪華多功能全不銹鋼腸粉機等，最新潮KTV點歌機特惠價僅$699。該公司還提供專業安裝倉庫、餐館、商鋪、住宅等場所的遠程高清監控安全系統，圖象清晰穩定，并提供長期的售后技術支持。專業安裝及代理全美衛星和寬頻電視，安裝及維修大廈對講系統等。

該公司代理的芝加哥最快、最穩定的網絡公司 Comcast 高速網絡，提供上網、電視和電話服務,其中家用優惠$25/50mbps，$40/100mbps，商業特惠套餐價格低至 $70/月（需要相關條件限制），預付網絡套裝無合約，免查信用，無限流量，免費安裝，月費只需$45/50mbps。高明電器地址：2814 S.Wentworth Ave., Chicago, IL 60616，歡迎致電洽詢(312)225-3008，WeChat ID:kcelect2814,更多詳情請瀏覽綱頁：WWW.KCELECT.COM，或 E-mail：[email protected]，營業時間周一至周六9am-5pm。

華人 電飯煲 黑五

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