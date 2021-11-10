芝梅西百貨聖誕櫥窗登場 敘述小馴鹿勇敢高飛

梅西百貨聖誕櫥窗揭幕，吸引許多民眾前往參觀拍照。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥梅西百貨 (Macy's )旗艦店的年度聖誕櫥窗已經揭幕，今年的主題「相信自己，尋找勇氣」，是以一隻名叫Tiptoe的藍色小馴鹿為故事主角，描述牠起初「太害羞不敢跟聖誕老人雪橇隊一起飛行」，到後來勇敢飛上天的過程。

梅西百貨聖誕櫥窗揭幕，吸引許多民眾前往參觀拍照。(特派員黃惠玲／攝影)

梅西百貨表示，除了聖誕櫥窗外，聖誕老公公今年也將回歸芝加哥州街上的梅西百貨「聖誕老人之家」，民眾可提前預約與聖誕老人拍照並參觀。不過，考慮疫情，今年聖誕老公公將與大家保持安全距離，也無法跟往年一樣讓孩子坐在他的大腿上拍照。

芝加哥梅西百貨已經掛上了聖誕裝飾。(特派員黃惠玲／攝影)

位於該百貨公司七樓的「核桃房」(Walnut Room)今年也將恢復餐館營業，但全部採取預約作業，不接受現場排隊用餐，餐館中間的大型聖誕樹，則僅供在場用餐的消費者入內拍照，其他未用餐顧客將只能從外圍的觀賞台欣賞聖誕樹及拍照。

梅西百貨聖誕櫥窗揭幕，吸引許多民眾前往參觀拍照。(特派員黃惠玲／攝影)

梅西百貨去年關掉位於北密西根購物大道的營業據點後，州街上的梅西百貨成為芝加哥市僅存的大型梅西百貨，該百貨公司的聖誕櫥窗最早在1870年代推出，至今已經持成為芝加哥人過節的傳統。 梅西百貨地址：111 N. State St. Chicago，其他相關信息可查詢官網：https://reurl.cc/pxV61x。