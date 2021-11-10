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伊州新法 排除以道德或宗教理由拒打疫苗

特派員黃惠玲／芝加哥報導

伊利諾州州長普立茲克8日簽署一項新法，旨在預防人們利用施行數十年的法律，藉道德或宗教名義，來逃避疫苗施打。根據指出，該項舊法主要是保護醫生與其他醫療保健人員，可以「違背自己道德或信仰」的理由，拒絕提供墮胎服務，但這項規定，近來反而被部分人士引用作為不想施打疫苗的根據。

讓醫生與醫護人員以「道德或宗教理由」拒絕墮胎，並免受懲罰的法令，是在1978年通過，伊州檢察長羅武(Kwame Raoul)最先向州長提出要求，希望將此法修正，不要把傳染病及致命流行病包括在內。

新冠疫苗問世後，儘管政府與許多私人企業均鼓勵員工施打，但仍有一些員工根據上述舊法向法院提告，希望獲得不打疫苗免受處罰豁免權。

而普立茲克簽署的新法，直接把「可以道德或宗教理由而拒打疫苗」的可能性移除，支持新法者說，該法案澄清了所謂「道德」的理由，這樣就可以避免遭不想施打疫苗者的「濫用或誤解」，也減少工作場所安全遭到威脅的機率。

普立茲克發表聲明稱，口罩、疫苗以及病毒檢測是確保工作場合與社區安全的必要措施，他希望藉著新法實行，完全消除濫用「道德或宗教」而不願意施打疫苗的情形，也避免這些被誤用的標準，不再影響公眾健康。

這項法令在10月底分別通過伊州州參議會(31對24票)、州眾議會(64對52票)的表決，預計從明年6月1日起生效。

疫苗 墮胎 伊州

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