天氣冷確診增 芝加哥官員籲快接種保平安過節

天氣轉冷，民眾待在室內的時間越來越長，而芝加哥 市的新冠感染數也出現回升跡象，芝加哥衛生局局長亞瓦迪9日表示，該市單日平均確診病例，已經逐漸接近400例，她呼籲公眾千萬不要忽視防疫，此外，她也提到，想在感恩節前完全接種，最慢必須在11日前施打第一劑。

亞瓦迪說，芝市平均每日確診人數9日達到382例，確診率為2%，兩數據都明顯比上周增加，她表示，由於冬季來臨，戶外溫度逐漸降低，人們待在室內的時間也將拉長，此狀況無疑多少提高了傳播病毒機會，她重申「避免染疫的最佳方法就是施打新冠疫苗 」，希望還未接種者儘快前往接種站打疫苗。

她表示，距離感恩節(25日)時間越來越近，相信大家都非常希望在歷經一年多的疫情隔離後，親朋好友能夠在節日歡聚，「如果想讓和自己過節的家人朋友安心，請確保在11日之前接種新冠疫苗」。

芝加哥9日也公布了最新的旅行隔離名單，其中阿肯色州將從12日起，由「未打疫苗到芝加哥者，須自行隔離10天」的名單中移除，目前全美沒有打疫苗可免隔離的州別，包括康乃迪克、華盛頓、華府、佛羅里達、喬治亞、夏威夷、路易斯安納、馬里蘭、南卡、德州，以及波多黎各、維京群島。

伊利諾州方面，衛生廳廳長伊吉克9日表示，由於該州確診病例與住院人數都出現增長趨勢，因此在感恩節前，不會考慮撤銷室內需戴口罩的命令。

伊州 8日新增確診病例為2060個，而染疫住院人數則有1300名，目前伊州平均單日有25人染疫死亡。