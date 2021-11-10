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感恩節 芝加哥車流量估比平日高3倍 290號公路恐塞爆

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥今年感恩節假期間，最塞車時段預估為24日下午2時45分到4時45分。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥今年感恩節假期間，最塞車時段預估為24日下午2時45分到4時45分。(特派員黃惠玲／攝影)

美國汽車協會(AAA)發布2021年感恩節出行報告指出，由於假日期間計畫出遊的5340萬人中，有九成將開車上路，因此公路交通將更加繁忙，其中芝加哥地區的路段的行車時間，預估將比平日多出三倍，尤其感恩節前一天(24日，周三)下午的交通將格外壅塞。

AAA報告顯示，芝加哥出城的290號州際公路，介於摩根街(Morgan St.)到沃夫路(Wolf Rd.)間路段，預測在24日下午2時45分到4時45分交通最繁忙，屆時車流量將比平常高出329%。

此外，根據AAA預測，上述芝加哥290號公路路段，也擠入全美今年感恩節公路行車時間比平時增加最多的十大壅塞名單中；中西部上榜的路段，還有密西根州的底特律六哩路(6 Mile Rd.)到瓦里德湖(Walled Lake)間的96號公路，該地段估計今年感恩節的行車時間將比平日增加211%。

至於芝城其他地區的道路交通，24日中午到晚間8時，都會出現壅塞情形，如果要避免塞車的話，最佳上路時間為24日晚上9時以後。

25日感恩節當天要出行的民眾，最佳出門時間為上午11時以前，而當天中午到下午3時，交通將最為忙碌。

26日、27日計畫返家或工作崗位的民眾，則最好在中午12時以前出門，以免下午1時到7時遇到人潮、車潮而拉長交通時間。

芝加哥 美國 芝城

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