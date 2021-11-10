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芝加哥橋港區華女路旁暖車 遭2匪持槍劫車

特派員黃惠玲／芝加哥報導
冬季來臨，警察提醒有提前暖車習慣的民眾，務必提高警覺，以免成為劫車歹徒的作案目標。(pexels)
冬季來臨，警察提醒有提前暖車習慣的民眾，務必提高警覺，以免成為劫車歹徒的作案目標。(pexels)

越近年節治安事件越頻繁，芝加哥市9日早上至少發生兩宗持槍劫車案件，其中一起案發地點在華人聚居的橋港區，一名華婦當天上午6時50分左右將停靠在路邊的車輛引擎打開暖車時，遭兩名男性劫匪持槍搶走受害者的本田(Honda)休旅車。

根據紀錄，該名婦女9日一早將停放在31街夾Lowe大道的本田Pilot車輛啟動引擎暖車，不久兩名從一輛深色休旅車下來的男子靠近她的車輛，並亮出槍枝後將槍指著受害人頭部強迫該婦女下車，劫匪隨後將這部2019年車輛開走逃逸。

由於每年入冬氣候轉冷，不少民眾都有暖車習慣，不過，有鑑於劫車案件不斷發生，而暖車時不管駕駛在不在車內，因為車子引擎已經啟動，很容易成為劫匪作案目標，警察提醒公眾務必保持警覺。

另一起劫車發生在環區(Loop)，芝加哥警局發言人巴托利(Kellie Bartoli)說，一名48歲的男性9日一早坐在他停放於州街(State St.)夾湖街(Lake St.)路口的本田喜美(Civic)轎車內，這時三位不明男子走了過來，並打開了車輛的前門，接著硬將受害人從駕駛座位上拉出來，然後三男嫌跳上車輛後，往密西根大道方向開走逃逸。

警方指出，三名嫌犯均戴著遮住頭部與臉部的滑雪面罩及黑色毛衣，根據目擊者信息，其中一嫌的毛衣正面有紅色圖案。

劫車已經成為芝加哥治安毒瘤之一，除了9日上午的兩宗劫車事件外，8日晚間8時左右，芝加哥威克公園(Wicker Park)也傳出劫車案，一名44歲婦女坐在停在北密爾瓦基大道(N. Milwaukee Ave.)1500號左右街道的車內時，遭一名男性持槍脅迫車主下車然後搶走車輛。

劫案發生不久後，伊利諾州州警於丹萊恩高速公路(Dan Ryan)發現該車蹤跡，州警一路追了17哩，最終在玫瑰地(Roseland)成功將車上三名女嫌緝捕到案。

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