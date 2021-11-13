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「三好家庭説故事」線上慶祝活動 實踐四給增福慧

本報芝加哥訊
第二分會由談怡韻和三位兒女，帶來了「北風和太陽」的故事。
第二分會由談怡韻和三位兒女，帶來了「北風和太陽」的故事。

上月芝加哥佛光協會舉行「三好家庭説故事」線上慶祝活動。在60位中英文會員一同參與下，四個分會和青年分團在短短的三週時間内，群策群力、集體創作， 12個中英文節目如期完成。適逢美國傳統節日「萬聖節」，大家身著奇裝異服，雕刻創意南瓜燈；四個月大小寶寶喝著牛奶，戴著萬聖節的搞怪帽子，祖孫三代共同慶祝；笑聲不斷，掌聲連連！

住持覺麟法師向大眾開示開示：「早在佛陀的時代，就有用譬喻説故事的方式弘法。今天分會會員們各具特色，以說故事和話劇的方式講述佛教典故。在這次活動中也發掘許視頻後製、司儀、IT的人才，日後將成為科技弘法的利器。希望大家能夠將三好、四給在生活中實踐。」

汪良峰顧問以「汪爺爺講故事」分享在《圓覺經》中「水與冰同源」心得， 水隨順因緣，不隨境而改變， 一直保持清淨無染著，隨意自在； 而冰卻是水遇冷而凝固，其相與用已受染著而改變，受限制。我們要像水一樣，隨緣自在不染不著， 保持清淨的本來面目。汪顧問更將佛光山的「三好」、「四給」譬喻成兩台全年不休的電熱器，三好是自利，四給是利他， 要全年無休的用於自利利他。

青年分團團長Celine Wang帶領幹部們，運用Zoom道具，創意地帶來「誠實的代價」故事。Haverkos三胞胎姐弟身著表演服裝，演出修行人「馴服野象」的本生故事。綜合大象禮拜佛陀的影片節錄，以及真人扮演修行人和大象，甚至運用泰迪熊代替劇中的小孩，輕鬆有趣，令人印象深刻。

第一分會馬寶福師兄和女兒Megan Ma，爲大家講了「瞎子打燈籠」的故事，外在的燈籠可能會熄滅， 但我們内在的那盞慈悲智慧的明燈是不會熄滅的。林采菱會長、 理事崔萍燕、謝芳媛，幹部陳芳序和蔡碧真以輕鬆的茶會方式，為孫輩講述了「貧女一燈」的故事，行布施的時候， 不在金額高低， 數量多寡， 而是在那一顆心， 若是純淨無染著為利益大衆的發心。

第二分會由談怡韻和三位兒女，帶來了「北風和太陽」的故事，爲人要以布施、愛語、利行和同事攝，受人尊敬並樂於親近。會員陳東寶和同修李穎妍以絕佳的默契演繹了魯班和弟子王恩的「沒量心」的譬喻，爲人弟子的不應在學會了一點皮毛就升起貢高我慢之心， 要以謙卑、平等、感恩的心來調伏我慢心， 進而親近善知識，在修行路上精進不退轉。

第三分會由汪顧問的孫子汪宗澤小朋友， 小小年紀以流利的中文爲大家帶來《星雲說喻》中發生在台灣80年代的一個真實故事「媽媽樂」。故事内媽媽的慈愛，小明的孝心和老闆的布施，都是我們學習的榜樣。理事孫偉銘則化身為孫叔叔爲大家説了一個「不妄語」的兒童音樂劇， 告訴大家不要像劇中放羊的孩子，以「狼來了」欺騙的方式愚弄村民， 結果害人害己。

英文分會委員Dean Isensee以星雲大師著《佛教叢書－佛陀》跟大眾分享「慳貪墮餓鬼」的故事，要時時受持五戒十善、六度萬行才不會墮入三惡道中。委員Lauren Pittelli講述《本生經》的故事「金鹿王和商人的兒子」，商人的兒子貪圖財富而違背誓言告知國王金鹿王的下落，金鹿王慈悲請求國王不要殺商人的兒子，並且請求國王不要殺害國内的野生動物， 智慧的金鹿王為國家帶來豐足與和平。

芝加哥協會會長周邁平提到佛光人的特色就是學中做、做中學，鼓勵佛光人只要願意發心承擔，集體創作， 日後大家都會是救苦救難、利益衆生的千手千眼觀世音菩薩。活動總幹事協會副會長王克英分享，這次萬聖節活動圍繞星雲大師提倡的行三好的精神，節目內容大部分取材自《星雲說喻》或佛陀《本生經》。感謝兩位法師百忙中抽空指導，周會長不間斷地協助，以及所有佛光人的共同參與，另外也要感謝每位分會長，發揮你們的領導力及創新，讓我們的活動圓滿成功。【人間社劉櫻雪供稿】。

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適逢美國傳統節日「萬聖節」，芝加哥佛光協會舉行「三好家庭説故事」線上慶祝活動，大家身著奇裝異服，雕刻創意南瓜燈。
英文分會委員Dean Isensee以星雲大師著《佛教叢書－佛陀》跟大眾分享「慳...
英文分會委員Dean Isensee以星雲大師著《佛教叢書－佛陀》跟大眾分享「慳貪墮餓鬼」的故事。
Haverkos三胞胎姐弟身著表演服裝，演出修行人「馴服野象」的本生故事，輕鬆有...
Haverkos三胞胎姐弟身著表演服裝，演出修行人「馴服野象」的本生故事，輕鬆有趣，令人印象深刻。
青年分團團長Celine Wang帶領幹部們，運用Zoom道具，創意地帶來「誠實...
青年分團團長Celine Wang帶領幹部們，運用Zoom道具，創意地帶來「誠實的代價」故事。
委員Lauren Pittelli講述《本生經》的故事「金鹿王和商人的兒子」， ...
委員Lauren Pittelli講述《本生經》的故事「金鹿王和商人的兒子」， 智慧的金鹿王為國家帶來豐足與和平。
四個分會和青年分團在短短的三週時間内，群策群力、集體創作， 12個中英文節目如期...
四個分會和青年分團在短短的三週時間内，群策群力、集體創作， 12個中英文節目如期完成。
第一分會林采菱會長、 理事崔萍燕、謝芳媛，幹部陳芳序和蔡碧真以輕鬆的茶會方式，為...
第一分會林采菱會長、 理事崔萍燕、謝芳媛，幹部陳芳序和蔡碧真以輕鬆的茶會方式，為孫輩講述了「貧女一燈」的故事。

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