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芝華博館無名英雄開展 彰顯華裔參軍史 適逢退伍軍人節

特派員黃惠玲／芝加哥報導
梅素蘭介紹展覽中的華裔軍人肖像。(特派員黃惠玲／攝影)
梅素蘭介紹展覽中的華裔軍人肖像。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥美洲華裔博物館即日起推出最新展覽「美國華裔老兵：無名英雄」，展覽總監梅素蘭說，超過兩成的在美華人男性於第二次世界大戰受到徵召或志願參軍，而這群華人將士雖被譽為「最偉大的一代」，卻一直被美國歷史忽略，希望藉著新展覽陳列的珍貴照片、文物與勳章，彰顯華裔軍人為國家犧牲奉獻的史實。

梅素蘭(右)與劉振斌(左)邀請大家趁著11日的退伍軍人節，踴躍到華博館參觀「無名...
梅素蘭(右)與劉振斌(左)邀請大家趁著11日的退伍軍人節，踴躍到華博館參觀「無名英雄」展覽。(特派員黃惠玲／攝影)

梅素蘭在日前「無名英雄」展覽開幕式中說，自南北戰爭以來，華裔軍人在美國全部重大戰爭和衝突中從未缺席，這次通過華博館工作人員的齊心努力，還將之前整理的「伊州華裔軍人榮譽榜」名單，擴增兩倍到約700人。

梅素蘭說，伊州華裔軍人榮譽榜已增加到約700人，她也歡迎大家提供補充名單。(特派...
梅素蘭說，伊州華裔軍人榮譽榜已增加到約700人，她也歡迎大家提供補充名單。(特派員黃惠玲／攝影)

梅素蘭說，早從美國南北戰爭開始，華裔軍人的貢獻一直都沒有受到肯定，到二次大戰時，更多的華人投入美國軍隊參與作戰，「這些無名英雄的事蹟，應該讓更多人知道」。

她提到，通過美洲同源會的推動，「美國第二次世界大戰華裔退伍軍人國會金質獎章法案」通過國會同意，並頒發金質獎章給4000多名華裔退伍軍人，新的展出包含了陸軍一等兵Lew Y. June所獲得的國會金質獎章，梅素蘭說，June來自伊州莫里斯市，他在1945年1月18日為了保護戰友撲向手榴彈，在法國希爾霍芬殉職。

博物館館長劉振斌說，該展覽也不忘肯定華裔女性對二戰勝利做出不可抹滅的貢獻，他說，儘管女性不被允許參加戰鬥任務，但她們履行了重要職能，包括收集情報、執行重要後勤任務、擔任醫護人員等。

梅素蘭提到，第二次世界大戰時是美國華裔歷史的重要轉折點，美國限制華人移民限制可追溯到至1875年的「佩奇法案」(Page Act)，1882年「排華法案」(The Chinese Exclusion Act)達到高峰，1943年通過「馬格努森法案(Magnuson Act)後開始放緩， 直至1960年代民權運動時代才解除，她說，許多在二戰服役的退伍軍人，因此拿到了公民身分，而1946年「戰爭新娘法」 (War Brides Act)允許6000多名中國女性進入美國，以緩解華人單身漢的社會狀況，此外，1944年的「美國軍人權利法案」 (Servicemen's Readjustment Act)，則給許多華人提供了教育、住房、貸款的機會。

伊州州眾議員馬靜儀(右)與25區區長盧漢士(左)出席了「無名英雄」展覽開幕式。(...
伊州州眾議員馬靜儀(右)與25區區長盧漢士(左)出席了「無名英雄」展覽開幕式。(特派員黃惠玲／攝影)

除了華裔參軍與移民歷史外，展覽中也對華裔退伍軍人會的歷史做出介紹，包括組成華美鼓號隊、參與童子軍等；文物方面，則有退伍軍人肖像、軍裝、文件等，11日為退伍軍人日，華博館也邀請大家踴躍前往參觀。

芝加哥美洲華裔博物館開放時間，每周三、周五上午9時30分至下午2時，周六與周日上午10時到下午5時，地址：238 w 23rd St. Chicago，官網：ccamuseum.org。

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