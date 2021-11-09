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拜登1兆經費基建案 伊州可望獲170億撥款

特派員黃惠玲／芝加哥報導

規模近1兆元基礎建設法案，只要由拜登總統簽署落實後，伊利諾州可望獲得其中170億元的撥款，這項「基礎設施投資與就業法案」將為伊州帶來重大影響，如果一切按照計畫進行，預計八年後，伊州任何地方都可以跟供電系統一樣，到處遍布寬頻互聯網，也將有足夠的充電站投入使用，有效減少電動汽車的銷售障礙。

該筆龐大資金的運用，將由伊州議會以及州長普立茲克來歸畫制訂，普立茲克說，該項主要重點在於改善全國道路、交通運輸及網路寬頻設施的計畫，是歷史性的投資，伊州終於能夠使各項重建項目啟動，初步估計，伊州有2374座橋梁與超過6218哩的高速公路狀況欠佳。

根據伊州聯邦參議員德賓(Dick Durkin)與達克沃斯(Tammy Duckworth)及白宮的分析，這項計畫在未來五年內對伊州的影響，包括：

●17億作為改善伊州飲用水與廢水處理的基礎建設。

●98億用於聯邦公路項目。

●14億作為改善修建橋樑經費。

●40億元用於改善全州的公共交通方式的選擇。

●1億元改善伊州網路寬頻，目前伊州仍有22.8萬人沒有寬頻服務，此計畫也將使290萬個伊州低收入家庭獲得上網補助福利。

●6.16億作為改善機場之用。

●1.49億將用於擴充伊州充電站資金。

●2700萬用於防範野火發生。

●2200萬做為防範網路攻擊之用。

伊州 投資 低收入

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