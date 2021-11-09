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邊境開放首日 商務部長訪芝：國際旅遊將很快反彈

特派員黃惠玲／芝加哥報導
商務部部長雷蒙多8日訪芝城。(美聯社)
商務部部長雷蒙多8日訪芝城。(美聯社)

聯邦商務部部長雷蒙多(Gina Raimondo)8日抵達芝加哥訪問，她在行前說明會中表示，8日是開放已接種國際旅客入境美國的第一天，「很顯然這將啟動旅遊與酒店業的巨大進步」，「我預計將很快看到國際旅遊不錯的反彈」，她說，遵循科學、數據與醫療建議，向接種旅客重新開放邊境是安全的。

雷蒙多預計將在歐海爾機場會晤聯合航空總裁哈特(Brett Hart)，她也提到，這些行業是芝加哥的重要經濟組成，也是美國整個經濟的主力，接著她將轉往「芝加哥經濟俱樂部」發表演講，主要討論美國現在遭逢的「供應鏈中斷」問題，特別是晶片短缺情形。

她說，「我們的生活離不開晶片」，20年前美國生產了全球將近四成的晶片，但現在美國生產的數量僅占世界的12%，「更可怕的是，美國在最先進的晶片，產量為零」。

拜登政府為此提出了520億元投注半導體研發和製程的計畫，以及在商務部成立「供應鏈彈性辦公室」的50億資金。她說，建造一座晶片生產設施約需一年半時間，而這是恢復美國自主生產產品與零件能力的重要步驟。

雷蒙多還計畫拜訪芝加哥西邊的小型製造廠，她說，由於長期缺乏投資及企業紛紛出走海外尋找廉價勞動力，導致美國製造業正在萎縮，過去幾十年美國流失了約四分之一的中小型製造商。

而拜登主導的基礎設施方案，就是對美國勞動力與基礎建設的歷史性投資，也是在氣候與清潔能源技術創新方面有史以來的最大投資，雷蒙多說，這些計畫可以給所有美國家庭獲得成功機會。

美國 晶片 雷蒙多

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