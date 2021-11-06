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芝公校12日放疫苗假 鼓勵孩童接種 市府員工可提早下班陪打

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥公校將在12日放假一天，讓符合疫苗施打資格的學生去接種。(芝公校系統)
芝加哥公校將在12日放假一天，讓符合疫苗施打資格的學生去接種。(芝公校系統)

芝加哥市市長萊特福特與公立學校系統(CPS)執行長馬丁內茲(Pedro Martinez)5日聯合宣布，為推動五到11歲的兒童施打新冠疫苗，下周五(12日)將定為「疫苗意識日」，當天所有課程取消讓學生放假一天，以「確保所有符合資格的學生，有機會盡快接種疫苗」。此外，萊特福特說，當天市府所有員工可提早兩小時下班帶孩子或自己去施打疫苗。

衛生局局長亞瓦迪說，各診所、醫院、社區中心、公校都將有足夠的兒童疫苗供施打，她也再度呼籲，要過個安全的感恩節，還沒有施打疫苗的大人、小孩，應儘快去接種。

馬丁內茲(Pedro Martinez)4日下午已經向家長送出電子郵件的停課通知，該郵件稱，配合聯邦批准兒童新冠疫苗的施打，12日停課一天，以便讓家長、監護人帶著五歲及以上的孩子，到兒科診所、醫療機構、公校或社區的疫苗施打站接種新冠疫苗。他也提到，課堂上課暫停一天，但當天如已排定體育賽事可繼續舉行。

不過，有家長反應，雖然公校特別放假讓孩子去打疫苗，但目前可以為兒童接種的地方仍然有限，包括公校只在四個校園設立接種站，而CVS連鎖藥局至今都未在官網顯示可供孩童預約的施打時間，另一家連鎖藥局華格林的網站，現在可預約的最早時段為15日。對此，亞瓦迪說，坊間診所、社區中心、醫院等，都有充分免預約的兒童疫苗施打服務。

為了提高兒童施打疫苗的便利性與有效性，紐約市公校採取「校園施打日」活動，該市將在下周起，輪流於1070所公校，推出一天的施打日。

家有兩個在芝加哥公校就讀孩子的媽媽崗札拉斯(Jakacki Gonzales)說，公校為了讓孩子打疫苗放假一天，卻沒有考慮到像她一樣必須上班，很難臨時請假的上班族家庭，「不僅不太可能在當天帶孩子去打疫苗，反而讓我們急著到處找保母」。

她說，與其臨時放假為一些家庭帶來困擾，還不如跟紐約一樣舉行「校園施打日」，否則家長必須辦法請假，還得到處找疫苗。

根據統計，芝加哥公校目前12到17歲青少年疫苗施打率為58%，該年齡層早從今年春季就已經開放施打。

由於11日為退伍軍人節，各學校本來就已經放假，現在連著12日又放疫苗假，等於公校學生連續四天都將不用上學，馬丁內茲說，公校很少在最後一刻變動既定的假日與學習日，但考慮歲末節日陸續來臨，孩童盡快接種疫苗，可預防家庭團聚及各種派對的病毒傳染機會，因此才做出12日放假決定。

芝公校四處接種站：

●Michelle Clark Magnet High School，5101 W. Harrison St.

●Chicago Vocational High School，2100 E. 87th St.

●Theodore Roosevelt High School，3436 W. Wilson Ave.

●Richards Career Academy High School，5009 South Laflin St.

其他CPS疫苗信息，可查詢：cps.edu/vaccinations。

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