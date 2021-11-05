伊州州長：槍枝暴力列入公共健康危機

伊州州長普立茲克(前)宣布將槍枝暴力列入公共健康危機。(州長辦公室提供)

伊利諾州州長普立茲克宣布，即日起「槍枝暴力」將列入公共健康危機，他並將從州府、聯邦的預算 中，撥出2.5億元做為未來兩三年解決該問題的經費。

全美槍枝暴力持續增加，許多公共健康專家與研究人員，多年來不斷呼籲應把該暴力列入公共健康威脅項目，紐約市則在今年夏天宣布，將槍枝暴力列為「緊急災難」。

普立茲克日前表示，州府將從預算經費中撥出5000萬元，在未來兩年作為整治防範槍枝暴力的資金，他所提出的「重塑公共安全法案」(Reimagine Public Safety Act)，將聚焦青少年干預與發展項目，以及暴力預防服務、創傷恢復服務，社區組織可向州府申請上述項目的推廣與落實經費。

「這是全州前所未有的減少暴力投資」，普立茲克表示。

根據芝加哥太陽報統計，到10月底為止，芝加哥發生686宗謀殺案，比去年同期更多，而2019年整年謀殺案件數為774宗，與2019年的506宗比，增幅更超過五成。

普立茲克說，槍枝暴力正在摧毀社區、街區與家庭，「不論父親、母親、兄弟、朋友都可能在經歷親人死亡或嚴重受傷的悲劇」，他表示，防範槍擊案的工作 非常迫切需要落實，其中非裔 與棕色人種的社區暴力尤其嚴重，統計顯示，年輕非裔死於槍枝暴力的比率，比白人高出20倍。

「這種情況必須停止」，普立茲克說，今年的州預算將有5000萬元，用於資助協助解決槍枝暴力的項目，此外，他也將在未來兩年，向聯邦每年爭取1億元的撥款。

「重塑公共安全法案」將在伊州公共服務部門設立「槍枝暴力預防辦公室」，主要任務為協調該州的暴力防範工作，並負責審核與分配相關資金。