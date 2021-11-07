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Naperville宗教學師生參訪 去膚色藩籬感受示教利喜

本報芝加哥訊
芝加哥佛光山迎來Naperville Central 高中40 逾位師生，進行宗教文化參訪。
芝加哥佛光山迎來Naperville Central 高中40 逾位師生，進行宗教文化參訪。

芝加哥佛光山日前迎來Naperville Central 高中40 逾位師生，進行宗教文化參訪。在疫情逐漸緩解，社會穩步開放的當下，道場做好了完善的防疫措施，迎接同學們的到來。Seth Brady老師表示，自2008年以來，已經連續超過10年（疫情除外），每年都帶領學生來道場參訪。感謝芝加哥佛光山的用心招待，使學生們能夠在課堂之外，深一層認識佛教文化，了解佛菩薩慈悲度眾生的精神。

住持覺麟法師首先向同學們致歡迎詞，並介紹芝加哥佛光山建寺緣起。以文化, 教育, 慈善, 共修為四大宗旨，實踐人間佛教，建設人間淨土。本次參訪的學生全部都出生在當地白人家庭，卻對中文非常熟悉，感到特別親切；同學們觀察力極高，對殿堂中的一切充滿好奇。監寺有恆法師在為住持翻譯的同時，詳細的介紹殿堂中三尊佛像的特徵與意義，講述佛、法、僧三寶與教主釋迦牟尼佛的故事。本次參訪的學生皆是該校比較宗教學課，十一、二年級的同學，對佛教知識與文化頗有研究。在開放問答環節中，同學們請教殿堂中「佛光普照三千界，法水長流五大洲」的含義。有恆法師運用科學中的宇宙來說明佛教的三千世界，以及佛光山在全世都有設立道場，佛法猶如湍流不息的海水，流淌在五大洲的每個角落。同學們向英文分會委員DeanIsensee，詢問佛教對靈魂和輪迴的看法。Dean熱情地分享他作為在家居士的修行心得與領悟。

學生們看見一尊尊莊嚴的佛像、護法像，和大殿兩側的金剛經和星雲大師法語，歎為觀止。住持並以星雲大師的新春墨寶，法語書籤與英文小叢書等，與師生們結緣。同學們非常歡喜地在道場請了許多《般若波羅蜜多心經》相關的結緣品，如磁貼和卷軸，還有諸事圓滿的別針、鑰匙圈。更將回找的零錢，捐贈給了道場，種下親近佛法的菩提種子。其中兩位同學希望日後常常來佛堂閱讀大師的著作，並留下聯繫方式，希望參加英文讀書會，進一步親近佛光山，學習佛法。 ( 人間社 李性銘 供稿 )

住持覺麟法師向同學們致歡迎詞，並介紹芝加哥佛光山建寺緣起。
住持覺麟法師向同學們致歡迎詞，並介紹芝加哥佛光山建寺緣起。
分組問答中，監寺有恆法師為同學們細心解釋。
分組問答中，監寺有恆法師為同學們細心解釋。
同學們非常歡喜地在道場請了許多《般若波羅蜜多心經》相關的結緣品。
同學們非常歡喜地在道場請了許多《般若波羅蜜多心經》相關的結緣品。
在開放問答環節中，同學們踴躍發問。
在開放問答環節中，同學們踴躍發問。
有恆法師運用科學中的宇宙來說明佛教的三千世界。
有恆法師運用科學中的宇宙來說明佛教的三千世界。
住持覺麟法師介紹星雲大師的新春墨寶，鼓勵同學們努力耕耘，才能花開四季。
住持覺麟法師介紹星雲大師的新春墨寶，鼓勵同學們努力耕耘，才能花開四季。

芝加哥 疫情 釋迦

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