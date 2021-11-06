AllCare牙齒矯正中心超級英雄萬聖節與社區同樂

AllCare牙齒矯正中心的超級英雄萬聖節與社區的兒童及青少年同樂。

成立於2005年的AllCare牙齒矯正中心，秉承服務大眾的宗旨，為患者提供高質素的專業牙齒矯正服務。并致力於幫助每一位接受牙齒矯正治療的患者獲得最滿意的效果。AllCare牙齒矯正中心環境整潔舒適幽雅，配備最先進的牙醫設備丶數碼成像設備和消毒設備。AllCare的几位牙齒矯正專科醫生(Dr. Budi Kusnoto, Dr. Maria Therese Galang, Dr. Phimon Atsawasuwan)均為伊利諾州大學牙科學院教授以及美國 牙齒矯正專業委員會最高榮譽認證的牙齒矯正專科醫生。他們具有丰富的臨床經驗和精湛的專業技術，共同為你創造健康丶美麗丶自信和持久的笑容。

每年萬聖節 ，大小朋友們打扮成鐵人、加勒比海盜、蝙蝠俠、蜘蛛俠、吸血僵尸、超人、白雪公主、米奇老鼠等等耳熟能詳的角色。診所內的布置和裝飾更是值得一提-巨大的米奇趣味屋、大大的黑蜘蛛、閃爍的南瓜燈、五彩斑斕的氣球、色彩丰富的食品，再配上動感的音樂，這一切都讓大家感覺到濃厚的節日氣氛。AllCare團隊均穿著節日盛裝迎接來自社區的兒童及青少年，派糖之余，為他們提供丰富多彩的萬聖節游戲，萬聖節服裝扮相比賽，幸運抽獎及免費牙齒保健咨詢和檢查等服務。Dr. Budi Kusnoto提醒小朋友們吃完糖果以后要徹底將牙齒刷干淨，并且使用牙線清理殘留在牙齦周圍的食物。

AllCare團隊的牙醫助理以及客戶服務人員也受專業培訓，服務親切友善，精通國語丶粵語丶英文和西班牙文。我們將通過優雅舒適的環境丶專業優質的服務丶先進的醫療技術，令每一位接受牙齒矯正治療的患者感到滿意。AllCare接受多種保險，接受政府醫療保險 /醫療卡。并為符合條件的客戶提供免利息分期付款計划，靈活方便。提供預約免費牙齒矯正檢查。診所位於842 W 31st Street，交通便利，免費停車。歡迎撥打咨詢熱線：312.804.8304。