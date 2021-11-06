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AllCare牙齒矯正中心超級英雄萬聖節與社區同樂

本報芝加哥訊
AllCare牙齒矯正中心的超級英雄萬聖節與社區的兒童及青少年同樂。
AllCare牙齒矯正中心的超級英雄萬聖節與社區的兒童及青少年同樂。

成立於2005年的AllCare牙齒矯正中心，秉承服務大眾的宗旨，為患者提供高質素的專業牙齒矯正服務。并致力於幫助每一位接受牙齒矯正治療的患者獲得最滿意的效果。AllCare牙齒矯正中心環境整潔舒適幽雅，配備最先進的牙醫設備丶數碼成像設備和消毒設備。AllCare的几位牙齒矯正專科醫生(Dr. Budi Kusnoto, Dr. Maria Therese Galang, Dr. Phimon Atsawasuwan)均為伊利諾州大學牙科學院教授以及美國牙齒矯正專業委員會最高榮譽認證的牙齒矯正專科醫生。他們具有丰富的臨床經驗和精湛的專業技術，共同為你創造健康丶美麗丶自信和持久的笑容。

每年萬聖節，大小朋友們打扮成鐵人、加勒比海盜、蝙蝠俠、蜘蛛俠、吸血僵尸、超人、白雪公主、米奇老鼠等等耳熟能詳的角色。診所內的布置和裝飾更是值得一提-巨大的米奇趣味屋、大大的黑蜘蛛、閃爍的南瓜燈、五彩斑斕的氣球、色彩丰富的食品，再配上動感的音樂，這一切都讓大家感覺到濃厚的節日氣氛。AllCare團隊均穿著節日盛裝迎接來自社區的兒童及青少年，派糖之余，為他們提供丰富多彩的萬聖節游戲，萬聖節服裝扮相比賽，幸運抽獎及免費牙齒保健咨詢和檢查等服務。Dr. Budi Kusnoto提醒小朋友們吃完糖果以后要徹底將牙齒刷干淨，并且使用牙線清理殘留在牙齦周圍的食物。

AllCare團隊的牙醫助理以及客戶服務人員也受專業培訓，服務親切友善，精通國語丶粵語丶英文和西班牙文。我們將通過優雅舒適的環境丶專業優質的服務丶先進的醫療技術，令每一位接受牙齒矯正治療的患者感到滿意。AllCare接受多種保險，接受政府醫療保險/醫療卡。并為符合條件的客戶提供免利息分期付款計划，靈活方便。提供預約免費牙齒矯正檢查。診所位於842 W 31st Street，交通便利，免費停車。歡迎撥打咨詢熱線：312.804.8304。

 

AllCare牙齒矯正中心的超級英雄萬聖節與社區的兒童及青少年同樂。
AllCare牙齒矯正中心的超級英雄萬聖節與社區的兒童及青少年同樂。
AllCare牙齒矯正中心員工萬聖節與社區的兒童及青少年同樂。
AllCare牙齒矯正中心員工萬聖節與社區的兒童及青少年同樂。

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