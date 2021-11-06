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伊州州務卿辦公室外展流動服務團隊提供便民更換ID/駕駛執照服務大受歡迎！

本報芝加哥訊
希林中心辦理伊州身份證更新和申請更換駕駛執照現場。
希林中心辦理伊州身份證更新和申請更換駕駛執照現場。

伊州亞裔事務顧問委員會主席馬森柱（Sam Ma）協調，伊州州務卿杰西懷特（Jesse White）辦公室派出外展部流動服務團隊繼10/05和10/28來到芝加哥中國城服務為民眾提供現場辦理伊州身份證更新和申請更換駕駛執照服務及有關的咨詢服務。由于中國城需要辦理更換身份證民眾太多，Jesse White又于11月2日派出外展服務團隊繼續服務中國城民眾，據統計，僅10/28和11月2日，共有300多民眾辦理更新ID和駕照，這次州務卿辦公室所提供的中國城現場服務，大受民眾歡迎！

上午九點開始，就有近百民眾排隊等候辦理。有排隊的民眾開心表示，因為疫情，很多人的ID和駕駛執照過期或即將到期而沒有及時辦理更換，特別是上年紀的老人家，如果要去市區辦理，除要預約，還要勞動兒女孫輩一同前往當翻譯，現在州務卿辦公室外展部流動服務團隊便民服務來到家門口，還有多位義工現場翻譯中文，真要感謝協調主辦團體及熱心人士啊！

當天的希林藝術中心除州務卿辦公室外展部流動服務團隊外，還有伊州亞裔事務顧問委員會主席馬森柱及其會員包括韓龍灝、梅小平、陳羨韶，芝加哥華埠特別活動委員會共同主席黃婉嫻等均參與了義工行列，負責組織安排兼翻譯，令整個服務過程有序進行。還有多位熱心義工包括幸福緍紗老板 Candy和鄺棟榮等也在現場幫忙翻譯及其它工作。皇上皇小廚老板和星光酒家老板還贊助工作人員午餐飯盒。他們為了大家的方便，而舍棄了自己的工作及休息時間，還出錢出力，以及他們真心為社區民眾辦實事的舉動，值得大家學習和稱頌！

伊州亞裔事務顧問委員會主席馬森柱感謝所有義工的熱情付出，他代表社區民眾感謝州務卿 Jesse White對中國城民眾的關心愛護，感謝希林藝術中心免費提供場地。他們還計劃每隔三個月安排一次來中國城提供這類的便民服務。我們也希望這些政府流動服務日后能變成常態，造福社區！

 

伊州亞裔事務顧問委員會主席馬森柱（左一） 、芝加哥華埠特別活動委員會共同主席黃婉...
伊州亞裔事務顧問委員會主席馬森柱（左一） 、芝加哥華埠特別活動委員會共同主席黃婉嫻（右） 與州務卿員工（SAMMY）合照，感謝Jesse White關愛中國城民眾。
前來排隊等候辦理伊州身份證更新和申請更換駕駛執照的民眾。
前來排隊等候辦理伊州身份證更新和申請更換駕駛執照的民眾。
伊州州務卿 Jesse White 辦公室外展部流動服務團隊及熱心義工合照。
伊州州務卿 Jesse White 辦公室外展部流動服務團隊及熱心義工合照。
前來排隊等候辦理伊州身份證更新和申請更換駕駛執照的民眾。
前來排隊等候辦理伊州身份證更新和申請更換駕駛執照的民眾。

中國 伊州 亞裔

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