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明州雙子城公投：支持租金限漲 反對廢除警局

記者陳曼玲／明尼蘇達州報導
推動聖保羅市融資4690萬元，使前福特工廠(Ford Assembly)興建為可負擔住宅的市長卡特2日成功連任。(記者陳曼玲／攝影)
推動聖保羅市融資4690萬元，使前福特工廠(Ford Assembly)興建為可負擔住宅的市長卡特2日成功連任。(記者陳曼玲／攝影)

明尼蘇達州的聖保羅市和明尼亞波利斯市2日舉行地方選舉，現任聖保羅市市長卡特(Melvin Carter)取得連任，他所支持的「房租每年漲幅不得超過3%」提案，也獲得逾半數的公民投票支持，此外，另一項公投案「設立新的公共安全部門取代警察局」，則未獲多數明尼亞波利斯市選民贊成。

42歲的卡特是聖保羅市歷任以來最年輕的首位非裔市長，他過去四年任期中，通過4690萬元公共融資給前福特工廠用地(Ford Assembly)興建可負擔房屋(Affordable Housing)，也建立26哩自行車道，還給5000多名新生兒成立大學基金存款，其他政績，還包括延長社區活動中心開放時間，明年7月大型商家與市府員工的最低時薪增至15元，以及取消公立圖書館借書遲還罰款、修正警察使用武力政策、提供租屋津貼給有學童的低收入家庭等。

至於獲得53%選票支持通過的「聖保羅市租金限漲」方案，規定除因房地產稅和重大翻修等原因外，該市租金調漲幅不能超過3%。

明市自從佛洛依德(George Floyd)遭警察跪壓頸部致死事件後，有民代與公眾希望成立新的公共安全部門取代警察局，該方案包括由市議會遴選負責人來管理該公共安全部門，並刪除最低警力配置的規定。不過，此方案2日僅得到44%的選票支持而未過半數門檻。

「有色人種改變政治委員會」(Color of Change Pac)的發言人羅賓森(Rashad Robinson)表示，該提案是希望改造警力系統，重塑公共安全社區。

支持該修正案的有國會議員歐瑪( Ilhan Omar)和州檢察長(State attorney general)艾利森(Keith Ellison)。

反對該提案者，則有州長沃茲(Tim Walz)、國會參議員克羅布恰(Amy Klobuchar)及史密斯 (Tina Smith)，他們指出該提案規畫不夠嚴謹，且主張如此將使飽受暴力之苦的社區因失去警察保護而更加危險。

警察 租金 低收入

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