伊州年底解除口罩令變數大 州長：染疫住院數未持續降

伊利諾州州長普立茲克兩周前曾樂觀表示，考慮在年底節日前，取消大部分的口罩 令規定，然而隨著天氣逐漸轉寒，伊州 最新的新冠疫情數據並未如預期持續改善。普立茲克對此表示，近來染疫住院人數持平不是「好兆頭」，因此是否移除口罩令仍存在很大變數。

普立茲克2日表示，夏季時確診人數下跌了一段時間，但這幾日來，伊州染疫人數又比夏天高出不少。他說，雖然新病例與住院人數遠低於上波激增的高峰期，但與夏初相比，仍然顯著較高，而且最近病例縮減的趨勢已經停止。

普立茲克政府尚未對「移除室內口罩令」的標準做出詳細說明，伊州執行強制室內戴口罩措施已經持續10周，當時主要為了防範新冠病毒變種Delta蔓延，並避免醫院人滿為患。

伊州醫院現階段並未出現患者擠爆的現象，但芝加哥地區的醫院說，感染數距離理想目標還有很長距離，而孩童施打疫苗 的情形是否踴躍，以及天氣轉冷，大眾待在室內時間拉長，都為疫情憑添變數。

衛生廳數據顯示，伊州目前單日染疫住院的人數為1200名，比上個高峰期的2300人，減少了一半；不過，值得留意的是，約一周前染疫住院人數不再繼續下降，而停滯在1200人左右，此數字比今年7月時的每日住院400人還高出三倍。

普立茲克說，伊州確診人數及染疫住院人數必須繼續減少，才能考慮取消學校以外的室內場所強制口罩命令，而現在的問題是「數字沒有降低」，也不確定何時會開始下降。

伊州現正準備為五到11歲的孩童接種新冠疫苗，同時也向符合資格的成年人加強施打補強針，專家表示，疫苗接種仍然是遏止病毒傳播的最好方法，甚至比戴口罩更好，因此，加強疫苗接種可望減少傳播病毒。

專家關注的是，由於冬季來臨，加上年底有更多機會聚集室內慶祝節日，確診很可能因此再次攀升。