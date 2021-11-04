我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

武統台灣？中國「核武擴軍400%」的2027台海因素

彭帥#MeToo燒上中共政要「時機與對象不尋常」

伊州年底解除口罩令變數大 州長：染疫住院數未持續降

特派員黃惠玲／芝加哥報導

伊利諾州州長普立茲克兩周前曾樂觀表示，考慮在年底節日前，取消大部分的口罩令規定，然而隨著天氣逐漸轉寒，伊州最新的新冠疫情數據並未如預期持續改善。普立茲克對此表示，近來染疫住院人數持平不是「好兆頭」，因此是否移除口罩令仍存在很大變數。

普立茲克2日表示，夏季時確診人數下跌了一段時間，但這幾日來，伊州染疫人數又比夏天高出不少。他說，雖然新病例與住院人數遠低於上波激增的高峰期，但與夏初相比，仍然顯著較高，而且最近病例縮減的趨勢已經停止。

普立茲克政府尚未對「移除室內口罩令」的標準做出詳細說明，伊州執行強制室內戴口罩措施已經持續10周，當時主要為了防範新冠病毒變種Delta蔓延，並避免醫院人滿為患。

伊州醫院現階段並未出現患者擠爆的現象，但芝加哥地區的醫院說，感染數距離理想目標還有很長距離，而孩童施打疫苗的情形是否踴躍，以及天氣轉冷，大眾待在室內時間拉長，都為疫情憑添變數。

衛生廳數據顯示，伊州目前單日染疫住院的人數為1200名，比上個高峰期的2300人，減少了一半；不過，值得留意的是，約一周前染疫住院人數不再繼續下降，而停滯在1200人左右，此數字比今年7月時的每日住院400人還高出三倍。

普立茲克說，伊州確診人數及染疫住院人數必須繼續減少，才能考慮取消學校以外的室內場所強制口罩命令，而現在的問題是「數字沒有降低」，也不確定何時會開始下降。

伊州現正準備為五到11歲的孩童接種新冠疫苗，同時也向符合資格的成年人加強施打補強針，專家表示，疫苗接種仍然是遏止病毒傳播的最好方法，甚至比戴口罩更好，因此，加強疫苗接種可望減少傳播病毒。

專家關注的是，由於冬季來臨，加上年底有更多機會聚集室內慶祝節日，確診很可能因此再次攀升。

伊州 口罩 疫苗

上一則

世報、味全繪畫賽 11月10日截止報名

下一則

維州眾議會也變天 民主黨喪失多數席

延伸閱讀

墨菲險勝守住新澤西州 民主黨州長44年來首度連任成功

墨菲險勝守住新澤西州 民主黨州長44年來首度連任成功
已完全接種疫苗的洛市市長 參加聯合國氣候會議染疫　

已完全接種疫苗的洛市市長 參加聯合國氣候會議染疫　
為什麼？18歲以下學童染疫住院率 美比英高10倍

為什麼？18歲以下學童染疫住院率 美比英高10倍
新州疫情緩 住院率降至3個月新低

新州疫情緩 住院率降至3個月新低
馬州蒙郡「恢復室內口罩令」標準放寬

馬州蒙郡「恢復室內口罩令」標準放寬
伊州博彩市場蓬勃 芝南郊新賭場2案入圍 明年拍板

伊州博彩市場蓬勃 芝南郊新賭場2案入圍 明年拍板

熱門新聞

Zillow炒房策略失敗，許多收購的房屋現在虧本出售。（Getty Images）

Zillow炒房失利 近半上市房屋削價求售

2021-10-31 16:25
新澤西現任州長墨菲若成功連任，將成為新州44年以來，第一位連任成功的民主黨州長。圖為墨菲23日提早投票。(美聯社)

墨菲可望連任新州州長 打破44年紀錄

2021-11-02 14:00
姊妹們在休士頓機場等候過去從未知的另一位姊妹。(KHOU電視台截圖)

風流老爸處處留情 6姊妹23年後認親 尚有一兄弟待尋

2021-10-28 22:10
營養專家表示，吃蘑菇有益健康。(Getty Images)

超級食物蘑菇熱量低 有6大功效

2021-11-02 02:00
維州590萬登記選民中，今年有120萬人提前投票，比2017年維州州長選舉時多了近20萬人。（記者張筠 / 攝影）

維州變天 共和黨楊京當選州長 民主黨府會雙輸

2021-11-03 07:09
美國新聞與世界報導最新全球最佳大學排名，新澤西州有七所大學上榜，其中普林斯頓大學名列第16。圖為該校歷屆諾貝爾獎得主日前在校內舉杯祝賀最近獲諾貝爾化學獎的麥克米倫(左三)。(美聯社)

全球最佳大學 新州7所上榜 普林斯頓大學排名16名最高

2021-10-30 02:00

超人氣

更多 >
29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓

29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓
彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」
澳洲4歲女童露營離奇失蹤 18天後警破門原地民宅救出

澳洲4歲女童露營離奇失蹤 18天後警破門原地民宅救出
吳弭當選波士頓首位華裔市長 打破200年白男主導局面

吳弭當選波士頓首位華裔市長 打破200年白男主導局面
何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明

何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明