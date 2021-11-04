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歐海爾機場捷運即起恢復通車 每日10時半～20時半行駛

特派員黃惠玲／芝加哥報導
行駛於歐海爾機場各航站與停車場間的捷運列車，3日起恢復通車。(特派員黃惠玲／攝影)
行駛於歐海爾機場各航站與停車場間的捷運列車，3日起恢復通車。(特派員黃惠玲／攝影)

延宕達三年完工的歐海爾機場捷運系統(Airport Transit System)，終於在3日恢復通車，這項耗資高達3.23億的工程計畫，將讓行駛於機場各航站的捷運列車，每小時載運人數增加到4800名；初步列車每日運行時間為10小時，預計明年年初擴大為24小時無休行駛。機場捷運恢復行駛，也讓過去三、四年備受機場交通困擾的旅客大鬆一口氣。

芝加哥航管局局長芮潔米(Jamie Rhee)說，工程所以延後完成，主要因為疫情導致供應鏈短缺，使得建造該捷運的工程進度大受影響。她還提到，新完工的歐海爾機場捷運與其他機場交通系統都不盡相同，而全球目前只有在台灣台北使用與歐海爾機場捷運相同設計。

芝航管局首席開發官霍克西(Robert Hoxie)說，該系統為複雜與獨特的項目，新系統將配備更大的車廂及更頻繁的服務，三節車廂的列車最高時速可達50哩，從起點到終點僅需10分鐘。

芝加哥市府是在2013年宣布這項整建工程，然而原先預定於2018年完工的日期，卻因為各種因素一拖再拖，最終遲至今年11月3日才恢復通車。新的列車比舊車廂更長，且每小時可最多載運4800名乘客，載運量比舊版列車高出將近兩倍。

此外，新的列車軌道延長了2000呎，除了以往停靠的航站外，增加了機場租車公司停靠站以及停車場站。芮潔米說，重整並擴大機場捷運系統，是未來歐海爾機場的長遠發展。

3日起，機場捷運系統將在上午10時30分到晚間8時30分間，來回各停靠點載運旅客，預計在明年年初開放24小時行駛服務。目前，歐海爾機場提供給旅客往來各航站的巴士，也將繼續行駛，然後再逐漸減少班次，使機場捷運列車恢復為旅客主要交通方式。

這項整建工程於2013年宣布，承包的帕爾森營造集團(Parsons Construction Group)於2017年動工，當時合約金額為3.1億元，本來預計從2015年開工，工程期三年半，不過，該合約後來增加到3.4億元。

機場 捷運 芝加哥

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