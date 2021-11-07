香港超市Park To Shop一站式購物Westmont西郊上萬食品天天新鲜供應

充滿熱忱，以服務大芝加哥 地區為要務的香港 超市 Park To Shop，已將服務範圍推廣至西郊Westmont。香港超市 Park To Shop 已經正式登陸Westmont，665 Pasquinell Drive投入服務，偏遠客戶也可以不用馳勞苦，就近地區購得像香港超市總店各式齊全家鄉土味及華洋雜貨，取價公道，貨比百家。

新投入Westmont服務香港超市，是一家比一家規模，一家比一家叫好。Westmont香港超市離芝加哥市約25公里路程，緊鄰有Willowbrook

, Oak Brook, 往西有Lisle , Downers Grove , Naperville，向東Hinsdale, Caredon Hills, 均為華人聚居及西郊商業重鎮，各式樣大公司林立，在傍國際商場更為馳名已久亞裔美食中心，有您向往南北和豆漿油條，道地台北蘇炸排骨，正宗台菜的988Seafood，有您意想不到台灣家鄉小食，及强記美味可口粤菜小食及經典。

Westmont香港超市佔地3萬多平方呎，為西郊獨一無二特大華人購物場地，天天從芝加哥供應各類四時新鮮蔬果，游水海鲜，龍蝦及加拿大大蟹及小螃肉蟹，小龍蝦、花蜆等，還有各式品牌冰鲜冷凍食品，雲吞，水餃，牛丸，蝦丸，地方小籠包，大包，及蒸包等應有盡有。華人最愛豬、牛、羊鮮肉，肉部天天供應。

糧油雜貨，干貨海味，西郊貨源均齊備集中，香港超市是您西郊別無選擇華人超市 。

西郊香港超市Park To Shop Supermarket正擴大營業中，有可容納百多台車的停車場，歡迎就近朋友蒞臨選購。食物店、餐廳食品批發採購無任歡迎，訂購請電630-974-6268蔡小姐洽。西郊香港超市位於665 Pasquinelli Dr, Westmont, IL 60559。

芝加哥香港超市Park To Shop覆蓋大芝加哥東西南北各大華人社區，總店位於2425 S.Wallace St., Chicago, IL. 60616，電312-791-9111，其餘分店有香港超市位於運河及18街分店1835 S. Canal St, Chicago, IL. 60616，電312-846-1188；百佳超市分店，面靠華埠廣場，位2121 S.Archer Ave., Chicago, IL. 60616，電312-881-0068；

香港超市太古廣場分店，位4334 East New York Street., Aurora, IL 60504，電630-340-3163；香港超市北华埠分店，位4879 N. Broadway, Chicago, IL. 60640，電

773-334-3838；香港超市Westmont西郊分店，位665 Pasquinelli Dr., Westmont, IL. 60559，電630-974-6268。